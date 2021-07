Dresden: Gedenken an Marwa El-Sherbini

Dresden. Anlässlich einer Gedenkveranstaltung im Landgericht Dresden für die vor zwölf Jahren aus rassistischen Motiven ermordete Muslimin Marwa El-Sherbini hat der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, am Donnerstag vor der Bedrohung der Gesellschaft durch zunehmenden Alltagsrassismus gewarnt. Übergriffe auf Muslime hätten auch in jüngerer Vergangenheit weiter zugenommen. Die 31jährige El-Sherbini hatte einen Mann wegen rassistischer Beleidigungen angezeigt und war am 1. Juli 2009 in der Gerichtsverhandlung von ihm angegriffen und ermordet worden. Bei der Attacke wurde auch ihr Ehemann schwer verletzt. Der 1. Juli wird seitdem als Tag gegen antimuslimischen Rassismus begangen. Verschiedene Initiativen und Organisationen hatten bundesweit zu Kundgebungen aufgerufen. (dpa/jW)