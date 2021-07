Onlinecasinos sind jetzt legal

Berlin. Onlinecasinos sind seit Donnerstag in ganz Deutschland legal. Um Minderjährige auszuschließen, muss man dafür unter anderem Angaben zu Namen und Alter machen, Veranstalter und Vermittler müssen die Daten prüfen. Zum Spielen dürfen Teilnehmer nicht mehr als monatlich 1.000 Euro auf das entsprechende Konto einzahlen. Hintergrund ist der neue Glücksspielstaatsvertrag, der am 1. Juli in Kraft getreten ist. Veranstalter müssen auf eigene Kosten Software einsetzen, die erkennen kann, welche Spieler süchtig nach Glücksspielen werden könnten oder bereits süchtig danach sind. Auf die Einsätze bei Glücksspielen in Onlinecasinos wird ein Steuersatz von 5,3 Prozent erhoben. (dpa/jW)