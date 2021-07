»Von rechtskonservativer Meute getrieben«

imago/viennaslide Neutralität im Unterricht? Für die Linke-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke erweist sich die wissenschaftliche Unabhängigkeit der BPB als Illusion

Den »Beutelsbacher Konsens«, mit dem 1976 Grundsätze für den Politikunterricht formuliert wurden, benennt die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) als die zentrale Grundlage ihrer Arbeit. Eines der Prinzipien ist das »Indoktrinationsverbot«. Wenn es um das Thema »Linksextremismus« geht, gilt dieser Grundsatz aber offenbar nicht – wie das Tauziehen um eine Definition des Begriffes in einem Dossier der BPB zeigt. Die Taz und die Internetplattform »Frag den Staat« haben am 15. Juni mit Dokumenten, die ihnen auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes überlassen wurden, den Konflikt nachgezeichnet. Demnach hat das Bundesinnenministerium (BMI) vor allem auf Druck rechter Medien im Januar bei der BPB interveniert und die offenbar zu positive Definition durch eine der »Sicherheitsbehörden« ersetzen lassen.

Über zehn Jahre lang hatte folgender Satz als Teil eines Teasers für ein Onlinedossier über »Linksextremismus« unbeanstandet auf der Website der BPB gestanden: »Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – interpretieren sie aber auf ihre Weise um.« Die Formulierung stammt vom Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke. Im Januar wurde der Satz plötzlich auf Twitter skandalisiert. Ein User namens Jan, der sich als Mitglied von CDU und Junge Union ausweist, twitterte den Satz und schrieb: »Kein Witz, eher ein Skandal.«

Schnell schwoll die Empörung an. Der frühere Direktor der »Gedenkstätte Hohenschönhausen« und notorische Antikommunist Hubertus Knabe schrieb: »Irre, was die BPB da verbreitet. Wer nach Diktatur und Terror und 100 Millionen Toten immer noch von der Idee der Freiheit spricht, macht sich mit den Verbrechern eins.« Am Tag darauf titelte die rechte Postille Junge Freiheit: »Forderung nach Korrektur: Kritik an Linksextremismus-Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung«. Am 12. Januar stieg die Springer-Presse via Bild online ein: »›Verharmlosung des Kommunismus‹: Sind Linke die besseren Extremisten?«. Das Blatt zitierte Thorsten Frei, Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag und Vorsitzender des BPB-Kuratoriums: »Die Aussagen der Bundeszentrale für politische Bildung zum Linksextremismus sind sehr gefährlich und müssen dort sofort revidiert werden!«

Wie aus den internen Mails, die »Frag den Staat« und Taz vorliegen, hervorgeht, hatte Bild sich mit dem Tweet von Knabe an Frei gewandt und gefragt: »Haben Sie da ein griffiges Zitat für uns?« Frei erfüllte nicht nur diese Bitte, sondern wandte sich ans Ministerium, damit dieses den Sachverhalt »genauer in den Blick« nehmen möge. Die BPB änderte die inkriminierte Formulierung, doch das reichte dem Ministerium nicht. Das Büro von Innenminister Horst Seehofer (CSU) intervenierte. Am Ende gab es einen ganz neuen Text, bei dessen Formulierung das dem Verfassungsschutz nahestehende Referat ÖSII3 mitwirkte. Der Satz heißt jetzt: »Linksextremismus ist ein Sammelbegriff für alle gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen, die sich insbesondere in den Ideen von Anarchismus und Kommunismus ausdrücken.«

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprechern der Linksfraktion im Bundestag, bezeichnete den Vorgang am Montag gegenüber jW als »höchst irritierend, aber nicht wirklich verwunderlich«. Die behauptete wissenschaftliche Unabhängigkeit der BPB erweise sich als Illusion, »wenn das Seehofer-Ministerium sich erst von einer rechtskonservativen Meute treiben lässt, um sich dann als Cheflektor gegenüber redaktionellen Inhalten aufzuspielen«. Da stelle sich schon die Frage, ob das Ministerium »auch bei anderen Inhalten der BPB dazwischengefunkt hat, um Propaganda statt Aufklärung zu betreiben«.