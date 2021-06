Nachschlag: Nach dem Aus der Gong

imago images/PA Images Fans der deutschen Nationalmannschaft ist seit Dienstag abend erneut zum Heulen zumute (London, 29.6.2021)

Es war 20 Uhr als der Gong ertönte, gefolgt von der allseits bekannten Melodie. Für Nationalgefühlige unbegreiflich, aber wahr: In der ARD lief auch am Dienstag abend die »Tagesschau« zur gewohnten Uhrzeit. Und das, obwohl nur wenige Minuten vorher auf selbigem Sender das Turnieraus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft besiegelt worden war. Am Mittwoch hieß es dazu bei Bild.de empört: »Statt emotionalen Augenblicken im Hexenkessel Wembley-Stadion bekamen sie« (gemeint sind »Millionen deutsche Fans am TV«) »die Krawatte von ›Tagesschau‹-Sprecher Jens Riewa (57) zu sehen – für Fußballenthusiasten eine unfreiwillige Schockfrostung!« Wohl wahr: Als anständiger Deutscher hätte Riewa wenigstens voll trotzigem Stolz die Nationalhymne anstimmen oder zumindest eine Träne verdrücken können, die ihm das auf die Wange gemalte Schwarz-Rot-Gold verwischt. Immerhin: Die ersten fünf der insgesamt 15 Minuten Sendezeit drehten sich ausschließlich um die EM – der eigentliche Skandal. (jg)