imago/ZUMA Press

Im Visier der Nazis

Zur jW-Onlinefotoausstellung »Der Beginn des Marsches« vom 22.6.

Wenig bekannt ist, dass auch der spätere Außenminister der Volksrepublik China, Qiao Guanhua (1913–1983), in Deutschland studiert hat. Er legte seine Doktorprüfung 1937 in Tübingen ab. Dort hatte er mit Hitlergegnern einen kleinen Kreis gebildet, der offiziell als Arbeitskreis »Chinesische Kalligraphie« angemeldet war. Die deutschen Studenten stammten aus der bürgerlichen Jugendgruppe »dj.1.11«, die sich der KPD angenähert hatte. Dieser hatte auch Helmut Hirsch angehört, der wegen seiner jüdischen Abstammung sehr früh Deutschland verlassen hatte. Die Gruppe geriet in das Visier der Gestapo, als Hirsch Weihnachten 1936 mit dem Plan nach Deutschland einreiste, ein Bombenattentat auf das Nürnberger Reichsparteitagsgelände zu verüben. Er hatte sich in Prag der Gruppe um Otto Strasser angeschlossen und war einem Provokateur zum Opfer gefallen. Die Gruppe in Tübingen löste sich infolge der Verfolgung auf, und Qiao Guanhua verließ Deutschland unmittelbar nach seiner Doktorprüfung. Qiao war schon Anfang der fünfziger Jahre Vertreter Chinas bei der Konferenz der blockfreien Staaten und später erster Botschafter der VR China bei der UNO. Als Privatsekretär von Zhou Enlai geriet er in die Verfolgung während der Kulturrevolution; später hatte er Kontakt zur »Viererbande«. Die Verabredung aus der Tübinger Zeit, sich nach dem chinesischen Bürgerkrieg und nach dem Nazifaschismus in einem freien China wiederzutreffen, konnte leider nicht verwirklicht werden. Das Original seiner Tübinger Doktorarbeit, getippt von der Lebensgefährtin eines Mitglieds der Tübinger Gruppe, konnte ihm aber von den damaligen Freunden über die chinesische Botschaft in Bonn sehr viel später »nachgeschickt« werden. Qiao Guanhua gehört natürlich nicht zu den Gründern der Kommunistischen Partei Chinas. Er zählte aber zu dem Kreis derer in der Partei, die im westlichen Ausland studiert hatten, dann aber erst Ende der 30er Jahre zur KP China gestoßen waren.

Eike Andreas Seidel, Buchholz in der Nordheide

Unwissenschaftlicher Unsinn

Zu jW vom 24.6.: »Regenbogen statt Veränderung«

Der Artikel stiftet mehr Verwirrung, als dass er darüber aufklärt, um was es geht und was es insbesondere mit dem Selbstbestimmungsgesetz auf sich hat. Das bestehende Transsexuellengesetz (TSG) beschäftigt sich mit Bedingungen, unter denen körperliche Veränderungen mit dem Ziel, das biologische Geschlecht zu ändern oder anzupassen, möglich sind. Laut Paragraph 4 Absatz 3 sind dazu zwei voneinander unabhängige Gutachter (…) nötig. Danach stellt ein Gericht das neue oder angepasste Geschlecht fest. Dies scheint mir angesichts der hochsensiblen Vorgänge und Maßnahmen, die mit einer Geschlechtsumwandlung oder -anpassung verbunden sind, ein verantwortungsvolles Verfahren zu ermöglichen. Der abgelehnte Antrag der Grünen mit dem Titel »Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Transsexuellengesetzes und Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes« sieht ein Verbot bzw. eine Einschränkung genitalverändernder chirurgischer Eingriffe bei Kindern vor. Doch mit der inkludierten Aufhebung des bisherigen TSG entfallen alle weiteren Einschränkungen und damit auch die unter Paragraph 4 Absatz 3 genannten. Natürlich wäre das verantwortungslos. Die Initiatoren haben etwas ganz anderes im Sinn. Die Eingriffe bei Kindern sind nur von marginalem Interesse. Wichtig ist ihnen der neugefasste Paragraph 45 Absatz 1: »Jede Person kann gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angabe zu ihrem Geschlecht in einem deutschen Personenstandseintrag durch eine andere in Paragraph 22 Absatz 3 vorgesehene Bezeichnung ersetzt oder gestrichen werden soll.« Ein Mann kann also hingehen und sich als Frau eintragen lassen. Dies entspricht der Vorstellung der Transgenderbewegung, wonach das Geschlecht nicht festgestellt, sondern zugewiesen wird. Und unter dem Etikett »geschlechtliche Selbstbestimmung« ermächtigen sie sich selbst dafür. Die Kronzeugin dieser Ideologie ist Judith Butler, für die das Geschlecht letztlich das Ergebnis eines »Diskurses« ist (…). Ich kann nur begrüßen, wenn im Bundestag immerhin noch soviel Rationalität vorhanden ist, dass ein solcher wissenschaftsfeindlicher Unsinn zurückgewiesen wurde.

Helmut Dunkhase, per E-Mail

Frage der Verantwortung

Zu jW vom 24.6.: »Regenbogen statt Veränderung« und »›Du bist gezwungen, alles preiszugeben‹«

Als Arzt und Psychotherapeut, der transsexuelle Menschen in ihrem Geschlechtsumwandlungsprozess begleitet und auch Gutachten nach Transsexuellengesetz schreibt, freue ich mich, dass sich jW dieses Themas angenommen hat. Selbstbestimmung ist hier der Maßstab. Ebenso wie bei Schwangeren (»Paragraph 218«), psychisch Kranken (Zwangsbehandlung von Menschen, die gar nicht behandelt werden wollen) und Menschen am Lebensende wird der erklärte Wille, über sich selbst zu bestimmen, von professionellen Experten und Besserwissern nicht ernstgenommen. Selbstbestimmung als einziger Maßstab hat aber auch zur Folge, dass jeder Mensch für seine Fehlentscheidungen selbst die Verantwortung übernimmt. Wenn jemand dies aus eigener Entscheidung und auf eigene Kosten tut, dann ist klar, es wird einfach gemacht. Aber wer Anträge stellt, dass andere, der Staat oder die Sozialversicherung, sich an seinem Geschlechtsumwandlungsprozess auch finanziell beteiligen sollen, darf sich nicht wundern, dass diese dann auch mitreden wollen und bevormunden. Und es gibt eben nicht nur Transsexuelle, sondern auch Menschen, die sich umoperieren lassen und dies hinterher bereuen und daraus Vorwürfe konstruieren. So wird verständlich, weshalb Gutachter sich im Einzelfall so verhalten müssen wie hier beschrieben, um eventuelle Zweifel an einer Transsexualität widerlegen zu können. Ich hätte überhaupt keine Einwände, wenn die Gutachterei völlig abgeschafft würde, aber dann läge die Verantwortung, auch die finanzielle für die Operationen, einzig und allein bei den Transpersonen selbst.

Dr. Ralf Cüppers, Flensburg