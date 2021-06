Wind statt Treibstoff

Alfa Laval/Wallenius Konzept: Der Hauptantrieb der »Oceanbird« soll durch Tragflächensegel erfolgen

Mit dem Wind übers Meer? Was jahrhundertelang Standard in der Seeschiffahrt war, bevor fossile Treibstoffe immer größere »Dampfer« von Hafen zu Hafen trieben, wird in Zeiten des Klimawandels für Schiffsingenieure wieder interessant. Der jüngste Vorstoß dazu kommt vom schwedischen Industriekonzern Alfa Laval, der am Dienstag bekanntgab, in ein Entwicklungsprojekt für einen windgetriebenen Autotransporter einsteigen zu wollen: Partner des geplanten Joint Ventures ist Wallenius Marine, ein Spezialist für maritime Technik, der zur norwegisch-schwedischen Reederei Wallenius Wilhelmsen Logistics gehört, weltweit der Marktführer für Kraftfahrzeug- und Ro-ro-Transporte.

Doch während der Wallenius-Wilhelmsen-Konzern bereits seit längerem Möglichkeiten windgetriebener Schiffahrt erforscht, gilt der Einstieg von Alfa Laval als überraschend. Der Konzern ist unter anderem führend in der sogenannten Scrubber-Technologie: Um Schiffahrt sauberer und klimafreundlicher zu machen, hatte die UN-Schiffahrtsorganisation IMO nach langem Zaudern die Grenzwerte für Schwefelemissionen Anfang 2020 so stark gesenkt, dass die bis dahin üblichen Schiffsantriebe mit dreckigem »Schweröl« nicht mehr zulässig waren. Statt jedoch nun alle Reedereien im Interesse des Umweltschutzes auf sauberere, aber auch teurere Kraftstoffe zu verpflichten, gestattete die IMO die fortgesetzte Verwendung von Schweröl unter der Bedingung, dass die Antriebe mit einem sogenannten Abgaswäscher (»Scrubber«) ausgestattet sind. Hauptanbieter für derartige Nachrüstungen indes war und ist Alfa Laval, das Unternehmen wurde so ­quasi zum Motor für die Weiterverwendung des dreckigsten Treibstoffs der Welt.

Der Einstieg gerade dieses Konzerns hat daher die Branche überrascht. Geplant ist nun eine gemeinsame Projektfirma unter dem Namen »Alfa Wall Oceanbird«, erstes Versuchsprojekt soll ein 200 Meter langer Autotransporter sein, der mit fünf je bis zu 80 Meter hoch ausfahrbaren Rotorsegeln ausgestattet werden soll. Diese starren Flügelsegel aus Stahl und Verbundwerkstoffen erzeugen dann, so beschreibt es Alfa Laval, »eine Vorwärtsbewegung anstelle eines vertikalen Auftriebs«. Die Segel seien um 360 Grad drehbar und könnten so in Verbindung mit ihrer Teleskopkonstruktion dem Schiff das Passieren von Brücken ebenso ermöglichen wie nautische Anpassung an rauhe Wetterbedingungen, auch Wartungsarbeiten würden erleichtert.

Der geplante Autotransporter soll mit bis zu 7.000 Fahrzeugen an Bord eine durchschnittliche Geschwindigkeit von zehn Knoten (circa 18,5 Kilometer Pro Stunde) erreichen und so etwa den Atlantik in zwölf Tagen überqueren können: Eine Senkung der Antriebsemissionen durch die Besegelung um bis zu 90 Prozent ist das Ziel – ein beachtlicher Wert, denn andere Projekte windgetriebener Schiffahrt schafften bislang nur Einsparungen von bis zu 30 Prozent.

Es hat in den vergangenen Jahren schon verschiedene Versuche gegeben, Wind als unterstützende Antriebskraft – »ausschließlich« gilt als unwirtschaftlich – in die Schiffahrt zurückzuholen. Bekanntes Beispiel ist die Firma Skysails, die mit erheblicher staatlicher Subventionierung Drachensegel auf Handelsschiffen installiert. Ihr erster Anwender war 2007 der später zu mehrjähriger Haft verurteilte Bremer Exreeder Niels Stolberg, aber auch andere Reedereien nutzen vereinzelt diese Technik; allerdings steht der vergleichsweise geringe Nutzeffekt – eben bis zu 30 Prozent – einem echten Durchbruch im Wege. Ob Lenkdrachen, Rotortechnik oder andere Konzepte: Der inzwischen gegründete Verband »International Windship Association« (IWA) erwartet angesichts steigender Kohlenstoffabgaben einen baldigen Aufschwung für die Projekte seiner Mitglieder.