Nach Autoattacke gegen Linke: Anklage erhoben

Kiel. Nach einer Autoattacke am Rande einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg hat die Staatsanwaltschaft den Fahrer wegen versuchten Totschlags angeklagt. Wie die Behörde am Mittwoch in Kiel mitteilte, wirft sie dem mutmaßlich extrem rechten Mann vor, sein Auto bewusst auf einen Gehweg gelenkt und vier linke Demonstranten »mit bedingtem Tötungsvorsatz« angefahren und verletzt zu haben. Die Ermittlungen gegen den zur Tatzeit im Oktober vergangenen Jahres 19jährigen waren zunächst wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt worden. (AFP/jW)