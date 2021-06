Provokateure vor der Krim

U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 2nd Class Damon Grosvenor Die russische Küstenverteidigung austesten: Die vor der ukrainischen Küste abgehaltene Kriegsübung »Sea Breeze 2021« (Odessa, 27.6.2021)

Die Passage des britischen Zerstörers »HMS Defender« durch die von Russland beanspruchten Gewässer vor der Krim war offenbar Teil einer gezielten Provokationsserie. Das geht aus als »nur für britische Augen« klassifizierten Dokumenten des Londoner Verteidigungsministeriums hervor, die kurz nach dem Vorfall auf einem Müllhaufen an einer Bushaltestelle in der Grafschaft Kent gefunden wurden. In den Dokumenten, die der Finder zunächst der BBC zur Verfügung stellte, wurden vor der Operation der »HMS Defender« mehrere Szenarien und Kurse für die Fahrt des Schiffs von Odessa nach Batumi in Georgien durchgespielt. Für den küstennahen Kurs sprach demnach die Entscheidung des Verteidigungsministeriums, politische Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. Ein Kurs über die hohe See könne in Russland den Eindruck erwecken, Großbritannien erkenne die Zugehörigkeit der Krim zu Russland indirekt an und »ziehe den Schwanz ein«.

Einen Tag nach dem »HMS Defender«-Zwischenfall ereignete sich, wie erst am Dienstag abend bekanntwurde, eine ähnliche Situation mit der niederländischen Fregatte »Evertsen«. Das niederländische Verteidigungsministerium warf Russland vor, mit Scheinangriffen und niedrigen Überflügen »unprofessionell« und »gefährlich« agiert zu haben. Außerdem sei die ­elektronische Ausrüstung der »Evertsen« für mehrere Stunden gestört gewesen – das zu demonstrieren, dürfte ein wesentlicher Zweck der russischen Aktivitäten gewesen sein. Solche Störungen der Bordelektronik haben in der Vergangenheit auch schon US-Kriegsschiffe veranlasst, Annäherungsversuche an die Küste der Krim abzubrechen.

Die Niederlande erklärten, der Zwischenfall mit der »Evertsen« habe sich 14 Seemeilen vor der Küste der Halbinsel ereignet. Der russische Dienst der BBC zitierte die Sprecherin des Ministeriums jedoch mit der Aussage, der Westen halte die fraglichen Gewässer für ukrainisch. Sollte Den Haag bei dieser Darstellung bleiben, würde das heißen, dass sich die »Evertsen« doch innerhalb der von Russland beanspruchten Zwölfmeilenzone aufgehalten haben muss. Von russischer Seite wurde indirekt eingeräumt, dass sich das niederländische Schiff zum Zeitpunkt des Alarms für die russischen Flugzeuge in internationalen Gewässern aufgehalten habe. Die Flugzeuge seien aufgestiegen, nachdem die »Evertsen« Kurs auf die Meerenge von Kertsch zwischen der Krim und dem Kuban-Gebiet genommen habe. Diese Meerenge betrachtet Russland inzwischen als sein Territorialgewässer; die Ukraine sieht dadurch ihren Zugang zu den Häfen Berdjansk und Mariupol am Asowschen Meer behindert.

Das zeitliche Zusammenfallen der beiden maritimen Zwischenfälle deutet darauf hin, dass eine der Aufgaben des derzeit im Schwarzen Meer stattfindenden NATO-Manövers »Sea Breeze 2021« wohl ist, die Reaktion der russischen Küstenverteidigung zu testen. Indirekt geht dies auch aus einem Bericht des US-Senders Radio Free Europe hervor; er warf Russland in seinem bulgarischen Dienst vor, das NATO-Manöver zum Anlass für eigene Übungen seiner Luft- und Schiffsabwehrkräfte auf der Krim zu nehmen.

Offizielle russische Medien warfen USA und NATO eine gezielte Provokationsstrategie im Schwarzen Meer vor. Je mehr solche Beinahekonfrontationen es gebe, desto größer sei die Gefahr, dass eines Tages wirklich geschossen werde, zitierte etwa die Krim-Ausgabe der Agentur RIA einen Wissenschaftler von der Diplomatenhochschule ­MGIMO. Gleichzeitig wird die eigene ­Bevölkerung beruhigt: Die russische Seeüberwachung kontrolliere das ganze Schwarze Meer bis zum Bosporus, und die Manövergruppierung der NATO sei nicht stark genug, um einen tatsächlichen Angriff auf russisches Territorium zu starten.