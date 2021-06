Homeoffice: DGB für dauerhafte Regulierung

Berlin. Nach dem Auslaufen der coronabedingten Homeoffice­pflicht an diesem Mittwoch hat der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) eine dauerhafte Regulierung in diesem Bereich gefordert. Auch von der nächsten Bundesregierung erwarte man hier ein Gesetzespaket, sagte Reiner Hoffmann der dpa am Dienstag. Viele Beschäftigte wünschten sich für die Zukunft einen Mix aus Präsenz- und mobiler Arbeit. »Zu diesem gesunden Mix gehören aber klare Spielregeln, denn spätestens die Pandemie hat die schwerwiegenden Probleme im Homeoffice sichtbar gemacht: überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Mehrarbeit, permanente Verfügbarkeitserwartungen, eine wackelige Ausstattung oder digitale Überwachung.« (dpa/jW)