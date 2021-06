Die Streiks wirken

Wolfgang Kumm/dpa Auch nach fünf Gesprächsrunden: Die Verhandlungen für die Beschäftigten der Vivantes-Töchter kommen nicht voran

Der »Kommunale Arbeitgeberverband Berlin« (KAV) ist erschüttert. Verdi streikt, obwohl die Verhandlungen um eine Notdienstvereinbarung gescheitert sind. Sicherheit und Wohl der Patienten und Bewohner seien damit »massiv gefährdet«, erklärte der KAV am Montag. Für den folgenden Tag hatte Verdi die Beschäftigten des Tochterunternehmens der Krankenhauskette Vivantes in Berlin zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Kapitalseite ärgert sich, dass ihr Vorschlag nicht angenommen wurde. In der Pressemitteilung heißt es, »die von Vivantes bereits am 20. Mai vorgeschlagene Notdienstvereinbarung« sei »bis heute nicht geeint«.

Aus Gewerkschaftsperspektive stellt sich freilich alles etwas anders dar. Die Tarifpartner hätten am Freitag und am Montag jeweils sechs Stunden verhandelt, sagte Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe am Dienstag gegenüber jW. Ein Kompromiss wurde verzögert und die Verhandlungen von Unternehmerseite schließlich abgebrochen. Nach Einschätzung von Verdi waren die Unternehmensvertreter »nicht sprech- und entscheidungsfähig«.

Es ist nicht selten, dass zwischen Gewerkschaft und Unternehmen keine Notdienstvereinbarung für den Streikfall zustande kommt. Notdienste, wenn sensible Bereiche wie im Falle eines Krankenhauses bestreikt werden, gibt es dennoch immer. Gewerkschaft und Beschäftigte organisieren sie dann selbst. Wie auch beim gestrigen Ausstand.

Zum Streik aufgerufen waren 500 Beschäftigte aus den Bereichen, für die Verdi aktuell mit dem KAV verhandelt. Dazu gehörte die klinische Versorgung (MVZ), die Reinigung (Viva Clean Nord und Süd), die Servicebeschäftigten (VSG), die Reha (Rehabilitation GmbH) und Versorgung (SVL Speiseversorgung und -logistik GmbH). Die Beteiligung war laut Gewerkschafter Garbe sehr gut. 300 Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich, 95 Prozent von ihnen zum ersten Mal. Verdi hatte sich zunächst auf 500 Beschäftigte beschränkt, um den Druck im Laufe der kommenden Arbeitsniederlegungen fortlaufend zu erhöhen. Dazu gehörte auch, Streikschwerpunkte zu setzen. Gestern lag dieser auf der Vivantes-Tochter Viva Clean. Beim ersten Ausstand am 12. Mai war es der Rehabereich. Dieser sei, da sich dort bereits sehr viele Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert haben, sowohl während des ersten Streiktags als auch gestern komplett »dicht« gewesen. 170 therapeutische Behandlungen mussten laut Garbe am 12. Mai abgesagt werden. »Das zeigt, die Arbeitsniederlegungen wirken.« Eine Folge des neusten Ausstands ist Garbe zufolge, dass die Unternehmerseite bereits um neuerliche Notdienstverhandlungen am Mittwoch gebeten hat.

Worum geht es bei den Tarifverhandlungen, die im Februar begonnen wurden und auch nach fünf Verhandlungsrunden keine Annäherung der Verhandlungspartner erkennen lassen? Derzeit gilt für die Tochtergesellschaften kein Tarifvertrag. In zwei der Gesellschaften, etwa der Vivantes-Servicegesellschaft (VSG), finden Tarifverträge für das Hotel- und Reinigungsgewerbe Anwendung. Die Einstiegslöhne vieler Beschäftigten liegen Verdi zufolge unter dem Berliner Mindestlohn. Die Gewerkschaft fordert die Übernahme des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes für den kommunalen Bereich (TVöD-K).

Während die Beschäftigten im Mutterkonzern Gehälter nach TVöD erhalten, bekommen die Kollegen in den Tochtergesellschaften rund ein Drittel weniger. Und zwar für die gleiche Arbeit. Denn bei den Töchtern arbeiten auch Kollegen, die beim Vivantes-Konzern angestellt sind und folglich bereits nach TVöD vergütet werden. Verhandelt wird aktuell für 1.250 Kollegen, die bei den Tochterfirmen angestellt sind. Dennoch: Auch Vivantes-Kollegen, für die bereits der TVöD gilt, waren gestern zum Solidaritätsstreik aufgerufen.

Die Auseinandersetzung bei den Töchtern ist Teil des Ultimatums, das Verdi und die Krankenhausbeschäftigten von Charité und Vivantes den Klinikkonzernen und dem Berliner Senat gestellt haben. Bis zum 20. August soll demnach nicht nur ein Tarifvertrag für alle Krankenhaustöchter unterschrieben werden, der die Bezahlung nach TVöD enthält oder zumindest einen Weg dorthin aufzeigt. Die Vorstände von Vivantes und Charité sollen außerdem einen Tarifvertrag für eine bedarfsgerechte Personalbemessung unterzeichnen. Passiert das nicht, wird vor den Abgeordnetenhauswahlen im September gestreikt, auch auf den Stationen.