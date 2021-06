Thüringen: Die Linke will Landtagsauflösung

Erfurt. Die Landtagsfraktion der Partei Die Linke will am Mittwoch den Antrag auf Auflösung des Parlaments einreichen. Der Linke-Vorsitzende im Landtag, Steffen Dittens, kündigte den Schritt am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Der Landtag benötigt zur Auflösung eine Zweidrittelmehrheit. Diese ist fraglich, da vier Abgeordnete der CDU angekündigt hatten, einer vorzeitigen Auflösung nicht zuzustimmen. Kommen zu den 30 bereits vorhandenen Unterschriften von Abgeordneten der »rot-rot-grünen« Landesregierung genügend Voten insbesondere aus der CDU hinzu, könnte die nächste Landtagswahl zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September dieses Jahres erfolgen. (dpa/jW)