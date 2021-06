Debatte über Reiserückkehrer

imago images/Rupert Oberhäuser Zentrum für Schnelltests im Flughafen Düsseldorf

Angesichts der Ausbreitung der sogenannten Deltavariante des Coronavirus erwägt die Bundesregierung intensivere Kontrollen und mehr Tests – an eine strengere Einreiseverordnung wird derzeit aber nicht gedacht. Europaweit habe Deutschland die strengsten Einreiseregeln, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) dem ZDF-»Morgenmagazin« am Dienstag. Neben intensiveren Kontrollen von Reiserückkehrern aus Risikogebieten sei er auch für zusätzliche, »möglicherweise auch verbindliche Tests« offen, sagte Braun.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte den Bund auf, bei den Kontrollen von Reiserückkehrern aus dem Sommerurlaub strikter die Test- und Quarantänepflichten zu kontrollieren. »Die Weigerung des Bundes, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, ist aus meiner Sicht nicht verständlich und ehrlich gesagt auch etwas enttäuschend«, sagte Söder am Dienstag in München. Ähnlich äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. »Man darf die gleichen Fehler nicht zweimal machen«, warnte die SPD-Politikerin am Dienstag im Gespräch mit NDR Info. Auch im Sommer 2020 seien die Infektionszahlen niedrig gewesen. »Und dann ist durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten das Virus wieder eingetragen worden.«

Bundesaußenminister Heiko Maas hat derweil die für Donnerstag geplante Aufhebung der pauschalen Reisewarnung für alle Coronarisikogebiete verteidigt. »Die Zeit der Pauschalbeurteilungen muss vorbei sein«, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande des G20-Außenministertreffens im italienischen Matera. Die Bundesregierung hatte bereits vor knapp drei Wochen entschieden, die Reisewarnung für alle Risikogebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) zum 1. Juli aufzuheben.

Wie gefährlich das Virus ist, zeigt sich an Zahlen des AOK-Bundesverbands. Demnach lag die Sterblichkeit in Pflegeheimen in den ersten beiden Coronawellen im Frühjahr und Herbst 2020 deutlich über dem Mittel der Vorjahre. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, gab es im Frühjahr 20 Prozent mehr Todesfälle, von Oktober bis Dezember überstieg die Sterblichkeit das Niveau der Vorjahre um durchschnittlich 30 Prozent. Pro Woche starben demnach in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 durchschnittlich 9 von 1.000 Pflegeheimbewohnern. (AFP/dpa/jW)