Kryptoplattform Coinbase erhält Lizenz in BRD

Frankfurt am Main. Die Finanzaufsicht Bafin hat erstmals in Deutschland einem Unternehmen eine Lizenz für die Verwahrung und den Handel mit digitalen Währungen genehmigt. Die deutsche Tochter der US-Handelsplattform Coinbase erhielt die nötige Erlaubnis, wie das Unternehmen am Montag abend mitteilte. Der Konzern ist die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen. Die Lizenzen in Deutschland seien »ein wichtiger Meilenstein«, erklärte der Geschäftsführer für Europa, Marcus Hughes. Die Regulierung durch die Bafin sei auch die erste ihrer Art in Europa. (AFP/jW)