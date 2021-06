Profitable Pandemie

REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo Börsen-Chef Theodor Weimer hat gut Lachen. Spekulanten eignen sich die Einkommen der Lohnabhängigen an

Die Coronakrise trifft nur die lohnabhängige Bevölkerung. Spekulanten konnten ihre Guthaben während der tiefsten Rezession nach 1945 hingegen steigern. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie der französischen Unternehmensberater­firma Capgemini haben sich die Millionäre 2020 ungeniert vermehrt.

Über einen Zuwachs von 6,3 Prozent konnten sich die Kapitalisten freuen: 20,8 Millionen Menschen haben mittlerweile mehr als eine Million US-Dollar auf ihrem Konto. Ihre Vermögen wuchsen auf einen akkumulierten Gesamtwert von 80 Billionen US-Dollar – viermal soviel wie das US-Bruttoinlandsprodukt in der größten Volkswirtschaft der Welt. Dort war das Wachstum der »High-net-worth individuals« mit 12,3 Prozent besonders hoch, da die Wall Street mit einem zwei Billionen US-Dollar schweren Paket der US-Regierung kräftig gefüttert wurde. Wer sich teure Wertpapiere der Internetmonopole Amazon, Apple und Microsoft leisten konnte, gehörte zu den größten Krisenprofiteuren. Die Papiere der drei Onlinegiganten machten 53 Prozent der Gewinne der im Aktienindex S & P 500 gelisteten Unternehmen aus. Sogenannte Superreiche, die mehr als 30 Millionen US-Dollar ihr Eigen nennen, konnten ihre Vermögen um ganze neun Prozent erhöhen.

Auch in Deutschland hat sich eine ganze Kleinstadt an Millionären angesiedelt: Während prekär Beschäftigte in der Pflege und in Supermärkten dem Virus ausgesetzt waren, hielten die Superreichen die Taschen auf. Um 69.100 Personen wuchs die Sippschaft der Aktionäre und Immobilienhaie auf mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Mitglieder – durch tatkräftige Mithilfe der Bundesregierung: Das Kabinett um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es nicht einmal für nötig befunden, Dividendenzahlungen zu untersagen, als die Krise zuschlug und Hartz-IV-Bezieher sich den Schutz vor dem Virus vom Mund absparen mussten.

Auch hierzulande boomt die Börse. Im ersten Halbjahr suchten bereits 14 Unternehmen ihr Glück mit einer Erstnotierung am Frankfurter Aktienumschlagplatz. Wie die Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) am Dienstag mitteilte, wurden dabei rund 8,8 Milliarden Euro eingesammelt. »Seit dem Boomjahr 2000 wurde in keinem Halbjahr ein solch hohes Emissionsvolumen erreicht wie in der ersten Jahreshälfte 2021«, jubelten die Manager von PwC am Dienstag. Somit sei zu erwarten, dass im Gesamtjahr die Werte das Rekordjahres 2018 übertroffen werden.

Um die Vermögen der Millionäre zu realisieren, müssen Geringverdiener jeden Cent zweimal umdrehen. Reiche Familien geben in der BRD dreimal mehr für Lebensunterhalt und Teilhabe ihrer Kinder aus als arme, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Während die ärmsten zehn Prozent der Familien pro Monat im Schnitt 424 Euro für ein Kind bereitstellen könnten, seien es bei den reichsten zehn Prozent der Familien im Schnitt 1.200 Euro pro Kind. Der Paritätische Gesamtverband kritisierte, »dass Kinder aus einkommensarmen Familien seit Jahren immer weiter abgehängt werden und von gleichwürdiger sozialer und kultureller Teilhabe ausgeschlossen sind«. Es könne nicht angehen, dass Kinderarmut als gegeben hingenommen werde. Arme Familien seien gezwungen, notgedrungen an allem zu sparen, was über das physisch Überlebensnotwendige hinausgehe. »Das Gefühl, nicht dazuzugehören, ausgegrenzt zu sein und abseits stehen zu müssen, ist das Lebensgefühl armer Kinder in Deutschland«, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Und in der Pandemie habe sich die Not verschärft.