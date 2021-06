Queen geehrt

Die Rapperin und Schauspielerin Queen Latifah ist beim US-amerikanischen Fernsehpreis BET-Awards am Sonntag für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. In ihrer Rede dankte sie ihrer Familie und ihren Unterstützern: »Meine Familie, meine Geschwister, ich liebe euch.« Die 51jährige bedankte sich auch bei dem US-Fernsehsender Black Entertainment Television (BET), der in seinem Hauptprogramm seit 1980 Musikvideos aus den Genres HipHop, R ’n’ B und Soul spielt. Seit 2001 vergibt BET jährlich Preise an schwarze Stars aus den Bereichen Musik, Film, Unterhaltung und Sport. (dpa/jW)