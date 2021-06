Eine seltene Spezies

JABfilm Bessere Referenzen als ein Sky-Abo haben sie allemal: »Die letzten Reporter« bei der Handarbeit

Sie kauern wochenends am Spielfeldrand und beobachten unterklassige Fußballspiele, fotografieren bei goldenen Hochzeiten und stehen bei der Einweihung neuer Bushaltestellen Spalier. Sie sind Lokalreporter. Sie werden mit ihrer Arbeit nicht reich, gewinnen keine großen Journalistenpreise, decken auch keine Skandale auf und machen keine Politik. Sie machen einfach nur Tag für Tag ihre Seiten »dicht«. Und können sich doch nichts Schöneres vorstellen.

Drei dieser Malocher des Pressewesens hat der erfahrene Dokumentarfilmer Jean Boué porträtiert. Sein Film »Die letzten Reporter« erzählt von einem Berufsstand, der aus der Zeit gefallen ist. Ein »Fossil« nennt sich einer der Protagonisten leicht wehmütig selbst. Ein zweiter fremdelt sichtlich mit dem Smartphone, zu dem ihn sein Arbeitgeber jüngst verdonnert hat. Sie verzeichnen ihre Termine in papierenen Jahreskalendern mit Sparkassenlogo, tippen ihre kalauernden Überschriften im Zwei-Finger-System in Uraltcomputer und schlürfen mit Kamera um den Hals und Ringblock in der Hand vom Fahrradfußballturnier zur Freiwilligen Feuerwehr. Das alles ist ein real existierendes Klischee, das man belächeln könnte. Boué tut das nicht. Sein Film ist weit davon entfernt, das Schreibertrio auszustellen. Er ist dabei, wenn ihnen in Workshops zum Onlinetexten vorerzählt wird, wer sich nicht auf das Internet einlasse, ende als »Leiche«, und filmt die Ressortsitzung, in der die Onlinebeauftragte verkündet, die meistgeklickten Artikel des Vortags seien »Todesurteil für 100.000 Bienen« sowie »54jähriger tot aufgefunden« gewesen.

Er begleitet die Reporter aber auch bei ihren einfühlsamen Gesprächen mit einem ehrenamtlich engagierten Asylsuchenden, mit einem jammernden Landwirt, der exzentrischen lokalen Schlagerprominenz oder ihrem Abstecher ins Vereinsheim des abgestiegenen Landesligisten. Die beiden Männer und die jüngere Frau, die die Abkürzung »HTK« als »Hühnertrockenkot« zu übersetzen wissen, haben ein geduldiges Ohr am Menschen und das Herz am richtigen Fleck. Ihre Interviews gehen in Smalltalk über. Die Namen ihrer Gesprächspartner müssen sie sich nicht notieren. Man kennt sich.

Diese Spezies von Überzeugungstätern wird seltener. Die Zeiten, in denen eine Bewerbung am Tag eingetrudelt sei, seien schon lange vorbei. Von »vier im Jahr«, berichtet ein Sportjournalist, »von Qualität gar nicht zu reden«. Als Referenz habe der letzte Kandidat angegeben, er habe »ein Sky-Abo«. Und selbst der sei genommen worden.

Sie sollten wissen, dass der Autor dieses Textes auch vor einigen Jahren von Bürgerversammlungen und frisch geborenen Giraffenbabys berichtet hat, die »Edelholzkönigin« im örtlichen Forst interviewte und über neue Fahrkartenautomaten schrieb. Er hat junge Pärchen in der Fußgängerzone um ein Foto gebeten, das dann später mit Herzchen umrahmt als »Lovestory der Woche« in der Lokalzeitung zu sehen war. Vielleicht liegt es daran, dass ihn diese Doku gerührt hat. Vielleicht ist da aber auch mehr. Eine Sehnsucht nach den Zeiten, in denen Dinge noch Handarbeit waren. Als Journalisten noch aus eigener Anschauung berichteten. Als Menschlichkeit noch eine Voraussetzung für die Berufsausübung war. Ohne den Klüngel und die notorische Zahnlosigkeit im Lokalen verklären zu wollen: Es wäre schade, wenn diese Gattung von Journalisten, die das Bedeutsamste in ihrer unmittelbaren Umgebung aufspüren, verlorenginge. Boués letzte Einstellung zeigt eine Ratssitzung, in der einer der Zuhörer auf der Pressebank langsam wegdöst. Schlaf gut, letzter Reporter. Ich werde dich vermissen.