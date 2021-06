Gedenkstätte zum Heulen

Inderlied/imago images/Kirchner-Media Soll »auf rechts« gewendet werden: Gedenkstätte »Stalag 326« (Obelisk auf dem nahen Ehrenfriedhof)

Selbst die Einwände eines ausgewiesenen Experten der Gedenkstättenarbeit und -didaktik scheinen bei den konservativen Machern eines »neuen Stalag 326« auf ein taubes rechtes Ohr zu treffen. Die Gedenkstätte im ehemaligen Nazidurchgangslager im ostwestfälischen Stukenbrock wird also – entgegen ihrem antifaschistischen Sinn – wohl tatsächlich »auf rechts« gewendet werden, zu so etwas wie einem »Mahnmal gegen alle Diktaturen Europas«. Seine Alleinstellungsmerkmale: Den tieferen Ursachen der Menschheitsverbrechen der Nazidiktatur soll dort gerade nicht nachgegangen werden. Vielsagend ist, dass den Machern statt dessen das Gedenken an die »Opfer der SED-Verbrechen« wichtig ist – an den Gräbern der über 60.000 dort ums Leben gebrachten Sowjetsoldaten.

Dabei hat es verschiedene Versuche gegeben, die verqueren Absichten und fachlichen Unzulänglichkeiten der Planung im Sinne des Vermächtnisses der Opfer zu korrigieren. Nachdem junge Welt die lange Zeit verdeckt gehaltene 300seitige »Machbarkeitsstudie zur Neukonzeption der Gedenkstätte ›Stalag 326‹« des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zugespielt worden war, begann die öffentliche Diskussion über das Vorhaben (siehe jW vom 9.2. und 23.4.). Deshalb hatte es der Rosa-Luxemburg-Club Bielefeld unternommen, eine unüberhörbare Expertise beizusteuern. Jens-Christian Wagner, renommierter Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, war der Einladung der Bielefelder gefolgt. In seinem Zoom-Vortrag »Bekenntnis oder Erkenntnis? Anmerkungen zum Unbehagen an der aktuellen Erinnerungskultur« vom 27. Mai untermauerte er mehrere Punkte der Kritik, welche die Bielefelder am neuen Stalag-Konzept vorgebracht hatten. Ihre Argumente sind in dem soeben veröffentlichten achtseitigen Papier »Zu Konzeption und Gestaltung der Gedenkstätte Stalag 326« zusammengefasst.

Wagner ist bereits das »Erinnern« an Opfer als »Entlastungsritual« und Teil einer »Wohlfühlerinnerungskultur« suspekt, er erklärt den Begriff in der Gedenkstättenarbeit für untauglich. An Stelle des damit verbundenen und häufig unhinterfragten »Opferzentrismus« setzt Wagner auf »Reflexion und kritische Auseinandersetzung« als erkenntnisleitende Werkzeuge. Dies sind für ihn die Voraussetzungen, um über die Täter zu den Ursachen unmenschlichen, verbrecherischen Verhaltens zu kommen, die in der Funktionsweise der deutschen Gesellschaft unter den Nazis zu suchen sind. Allerdings – und das ist selten zu hören – seien diese Faktoren der Naziherrschaft überwiegend gar nicht neu gewesen. Aufgrund ihrer Kontinuität seien vor allem Rassismus und Kolonialismus in eine Analyse einzubeziehen. Damit war bereits der wesentliche Kritikpunkt der Bielefelder an der neuen Konzeption untermauert: die explizite Ablehnung einer fundierten und umfänglichen historischen Darstellung des Naziregimes.

Auch einen weiteren Hinweis Wagners müssten sich die Planer eines »neuen Stalag« zwingend hinter die Ohren schreiben: Für Gedenkstätten sei die Versuchung groß, als Erfolgsbilanz möglichst hohe Besucherzahlen vorweisen zu können – oder den Fördermittelgebern in Aussicht zu stellen. Eine Zielgröße von 200.000 sei aber nur mit »Kurzformaten« zu erreichen, also einer auf etwa drei Stunden begrenzten Besuchsdauer, und die sei erwiesenermaßen wirkungslos. Aber die persönlich zum Zoom-Vortrag eingeladenen Meinungsträger des Großprojektes ließen die Gelegenheit verstreichen, eine maßgebliche Stimme, wie sie im angeblich »facettenreichen« Lenkungskreis ihres Projektes fehlt, zu hören und zu befragen. Auch die Lokalpresse ignorierte den Vortrag.

Die Reaktionen auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke in der Landschaftsversammlung des Kommunalverbands LWL vom 6. April machen wenig Hoffnung auf mehr Öffentlichkeit: An Stelle einer Antwort verweisen die Verantwortlichen vielfach darauf, dass nur das zuständige Gremium einer noch zu gründenden Stiftung privaten Rechts die Frage beantworten könne – diese Zuständigkeit regelt der LWL gerade selbst hinter verschlossenen Türen.

Die Entscheidungsträger sind offenbar entschlossen, das neue Konzept gegen alle Einwände umzusetzen. Das ungebrochene Bemühen des Rosa-Luxemburg-Clubs um einen konstruktiven Diskurs erfährt deshalb nun erste Kritik, wie sie ein Leserbrief in der jW (26.4.) auf den Punkt brachte: Man verkenne »grundlegend die politische Macht und die Herrschaftsmethoden im real existierenden Kapitalismus.« Was aber tun, wenn nicht darüber »heulen«?