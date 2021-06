Mobilfunkmesse: Geld in 5G-Ausbau stecken

Barcelona. Die Mobilfunkbranche wird in den kommenden Jahren hohe Summen in den 5G-Datenfunk stecken. Von den bis 2025 weltweit veranschlagten Investitionen von 900 Milliarden US-Dollar (rund 754 Milliarden Euro) sollen rund 80 Prozent in den 5G-Netzausbau fließen, sagte der Generaldirektor der Branchenvereinigung GSMA, Mats Granryd, am Montag zum Auftakt der Mobilfunkmesse »Mobile World Congress« in Barcelona. Den Angaben nach nutzen aktuell 3,8 Milliarden Menschen keine schnellen Internetverbindungen. Für 3,3 Milliarden von ihnen gebe es bereits Netzabdeckung, aber sie könnten sich das schnelle mobile Internet entweder nicht leisten oder wollten es nicht nutzen. (dpa/jW)