Werbefalle mit Matthäus

imago/Frinke Sieht so ein seriöser Gebrauchtwagenhändler aus? (München, 3.5.1985)

Die Pfando’s Cash and Drive GmbH hat ein Gesicht: Lothar Matthäus, Deutschlands Rekordnationalkicker und Repräsentant für »Loyalität, Teamgeist und Motivation«, wie das Unternehmen anlässlich der Bekanntgabe seines neuen Werbepartners im vergangenen November verkündete. Dass man von der Zuschreibung von Attributen wie Vertrauen, Seriosität und Glaubwürdigkeit absah, könnte als Beitrag zur Ehrlichkeit durchgehen. Aber wer erwartet das von einem Finanzdienstleister? Nach Ansicht mehrerer Gerichte betreibt die Firma mit Sitz in Berlin ein unlauteres Geschäftsmodell. Seit zehn Jahren lockt sie Kunden mit dem Versprechen »sofort Bargeld bekommen und mobil bleiben« in eine teure Falle. Die Aufsichtsbehörden schauen dabei tatenlos zu.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die gerade knapp bei Kasse sind und dringend eine größere Summe brauchen. »Bei Pfando erhalten Sie in 60 Minuten Bargeld für Ihr Kfz und können wie gewohnt weiterfahren!« Aber Vorsicht! Wer sich darauf einlässt, sitzt vielleicht bald noch tiefer in der Patsche. Das Onlineportal der »Tagesschau« berichtete am Wochenende über den Fall einer Frau, die sich für ihren Wagen 3.000 Euro auszahlen ließ. Gegen ein Entgelt von knapp 300 Euro monatlich nutzte sie es solange weiter, bis sie es schließlich zum Preis von 4.200 Euro zurückerwarb. Insgesamt kostete sie der Deal fast 7.000, wovon rund 4.000 Euro als Umsatz bei Pfando hängenblieben.

Laut Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 5. Juni 2020 ist der sogenannte Rückkaufhandel rechtswidrig und verstößt gegen Paragraph 34 der Gewerbeordnung, der sich mit dem Pfandleihgewerbe befasst. Danach ist der »gewerbsmäßige Ankauf beweglicher Sachen mit Gewährung des Rückkaufsrechts (…) verboten«. Damit will der Gesetzgeber finanziell klamme Verbraucher davor bewahren, sich am Ende noch höher zu verschulden. Allerdings bestreitet Pfando, dass es sich bei »Cash and Drive« um eine Form von Rückkaufhandel handelt. Tatsächlich wird ein Rückkaufrecht vertraglich explizit ausgeschlossen. Allerdings bestehe die Möglichkeit, »das Fahrzeug im Rahmen der Versteigerung zu erwerben«, äußerte sich das Management gegenüber Tagesschau.de.

Dafür nimmt man es mit der Rechtslage nicht so genau. Nach Recherchen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) werde in Beratungsgesprächen zwar kein Rückkaufrecht zugesichert, die Option bestehe aber »immer«. Vor dem Landgericht Nürnberg hatte Anfang Juni ein Filialleiter eingeräumt, dass 90 Prozent der Kunden nach Vertragsende ihr Fahrzeug zurückbekommen. Auch in den Fällen einer Versteigerung geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wie das ARD-Magazin »Plusminus« im Oktober 2020 berichtet hatte, wechselten die fraglichen Autos bei mehreren Auktionen zum Mindestangebot reihenweise in den »Besitz« eines Pfando-Mitarbeiters. Außerdem sollten Kunden bei Versteigerung einen »Mehrerlös« erhalten. Dieser ist jedoch in keinem der recherchierten Fälle geflossen.

Nach Ansicht von Rechtsexperten betreibt das Unternehmen einen Kredithandel unter falscher Flagge. Weil Pfando die dafür erforderliche Banklizenz nicht hat, markiert es den Pfandleiher, bei dem das eigene Auto aber nicht verlorengeht. So können die Opfer dem Unternehmen gleich doppelt- und dreifach auf den Leim gehen, getreu der Ansage: »Unser Anspruch ist es, dass Kunden unser Modell nicht nur einmalig in Anspruch nehmen.« Nach Meinung von Matthias Casper, Professor für Bankrecht an der Universität Münster, hätte spätestens nach dem Frankfurter OLG-Entscheid die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) einschreiten müssen. Diese stellt sich jedoch auf den Standpunkt, Gerichte hätten nur in »Einzelfällen« einen Rückkaufhandel erkannt, bei dem »einzelne Mitarbeiter (…) pflichtwidrig« gehandelt hätten. Das OLG hielt dagegen fest, es sei von einem generellen Rückkaufrecht auszugehen.

Was fehlt noch? Die Firma stellt ihren Kunden offenbar Umsatzsteuer in Rechnung, obwohl »Cash and Drive« mehrwertsteuerbefreit ist. Dem Vorwurf der Steuerhinterziehung war auch Lothar Matthäus schon ausgesetzt. Passend dazu ist er heute: Markenbotschafter bei Interwetten.