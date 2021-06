Haftstrafe für Waldbesetzerin aus dem »Danni«

Nadine Weigel/dpa Soliaktion vor dem Amtsgericht Alsfeld für die »Unbekannte weibliche Person 1« (25.5.2021)

Alsfeld. Eine Waldbesetzerin aus dem Dannenröder Forst ist am Mittwoch vom Amtsgericht Alsfeld (Hessen) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau am 26. November vergangenen Jahres in einem Protestcamp in dem Waldstück in Mittelhessen auf einer Seiltraverse in rund 15 Metern Höhe einen Polizisten mehrfach ins Gesicht und einmal gegen den Kopf getreten und einem weiteren Beamten ihr Knie ins Gesicht gestoßen habe.

Anja Sommerfeld, Bundesvorstand der »Roten Hilfe«, zeigte sich von dem Urteil gegen die Besetzerin Ella, über die auch als »Unbekannte weibliche Person 1« berichtet worden war, schockiert: »Das Gericht verurteilte Ella ohne klare Beweislage und ignorierte Entlastendes. Zudem beugt die Justiz das Recht und versucht weiter mit einer faktischen Erzwingungshaft die Preisgabe ihrer Identität zu erpressen. Eine solche Beugehaft ist nicht vom Gesetz gedeckt.«

Im Dannenröder Forst sowie im nahe gelegenen Maulbacher Wald und im Herrenwald bei Stadtallendorf waren Bäume für den Weiterbau der Autobahn 49 gefällt worden. Aus Protest dagegen hatten Umwelt- und Klimaschützer den Dannenröder Forst besetzt und dort zahlreiche Baumhäuser und Barrikaden errichtet, die von der Polizei während wochenlangen Räumungen entfernt wurden. (dpa/jW)