Der Beginn des Marsches

Huang Zheng

Die frühen Revolutionäre der KP Chinas wie Cai Hesen (Bild) und Xiang Jingyu haben auch eine Zeit lang in Montargis gelebt. Im Jahr 1920 schlug Cai in einem Brief an seinen engen Freund Mao Zedong explizit vor, "eine Kommunistische Partei Chinas offiziell zu gründen". Das war das erste Mal, dass von den chinesischen revolutionären Jugendlichen der Name "Kommunistische Partei Chinas" erwähnt wird.