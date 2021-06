Für gleiche Rechte – Tausende Teilnehmende bei CSD-Pride-Demonstrationen

Florian Boillot Aufreizend heftig: Haben mit wenig Textil temporär Straßenland beherrscht (Berlin, 26.6.2021)

Berlin/Istanbul. Die Botschaft ist klar: »Queerschutz now« und »Kein Sex mit Nazis«, stand in großen Lettern auf Transparenten. Am Sonnabend zogen allein in Berlin beim Christopher Street Day (CSD) Tausende für Gleichberechtigung von LGBTQIA+-Personen durch die Straßen. Sie liefen in drei Protestzügen Richtung Alexanderplatz. Jeder Zug hatte einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt, so die Veranstalter. Dabei wurden unter anderem Alltagsrassismus, Trans- und Intersexualität sowie die Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR thematisiert.

Die Aktion war von den Veranstaltern als bewusste Alternative zum klassischen Berliner CSD mit der großen Partyparade angekündigt. »Wir verabschieden uns vom Gedanken, dass eine Institution das Monopol auf Ausrichtung einer CSD-Pride-Demonstration hat«, hieß es.

Ferner folgten Hunderte dem Aufruf zum »Anarchistischen CSD Berlin 2021« unter dem Motto »Aus Wut zerstören, aus Liebe aufbauen« (Foto). Die Demonstration war nicht Teil der drei Aufzüge von »CSD Berlin Pride«.

Der CSD hatte in den Vorjahren als Parade Hunderttausende Menschen auf die Straßen gelockt. Vergangenes Jahr fielen derartige Veranstaltungen wegen der Coronapandemie allerdings aus. In diesem Jahr ist eine weitere große Demonstration in Berlin am 24. Juli geplant. In anderen Städten wird an anderen Wochenenden demonstriert und gefeiert, so dass viele Teilnehmende »CSD-Reisen« unternehmen.

Einem Demoverbot und starkem Polizeiaufgebot zum Trotz versammelten sich auch in der türkischen Metropole Istanbul Hunderte Menschen zur Pride-Parade. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstrierende ein, die durch das europäische Zentrum der Stadt liefen, wie eine dpa-Reporterin am Sonnabend mitteilte. Berichten zufolge wurden auch Plastikgeschosse in die Menge gefeuert. (dpa/AFP/jW)