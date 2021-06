Mit Wumms in den Krieg

Christian Mang/Reuters/Pool/dpa Einigkeit unter Imperialisten: Die »Volksparteien« wollen mehr deutsche Soldaten im Ausland sehen

Zwei Maschinen der Bundeswehr haben am Wochenende insgesamt zwölf Soldaten, die am Freitag bei einem Anschlag in Mali verletzt wurden, nach Deutschland zurückgebracht. Der Kriegseinsatz in dem westafrikanischen Staat kam am Samstag auch bei der von der Münchner Sicherheitskonferenz und der ARD ausgerichteten »Triell«-Veranstaltung mit den Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zur Sprache.

Scholz erteilte einem schnellen Abzug der Bundeswehr eine Absage: »Das kann nicht sein, wenn man sich in einen gefährlichen Einsatz begibt, man in dem Augenblick, in dem man feststellt, dass es ein gefährlicher Einsatz ist, quasi sagt: Das hatten wir uns nicht so gedacht.« Es müsse in »aller Klarheit« gesagt werden, dass der Einsatz in Mali »hochgefährlich« sei. Laschet sagte, auf die sich stetig verändernde Sicherheitslage in Mali müsse man flexibel antworten, »mit der Bereitschaft, dass, wenn die Sicherheit so bedroht ist, man mehr machen muss, dass man dann auch mehr tut«. Baerbock erklärte, ihre Partei halte den Bundeswehr-Einsatz im Rahmen der »Blauhelmmission« Minusma »trotz der vielen Probleme weiterhin für richtig«. Sie forderte erneut die Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr.

Neben der Verschärfung des Kriegseinsatzes in Mali zeigte sich Baerbock auch unversöhnlich in ihrer Haltung gegenüber China und Russland. Union und SPD warf sie vor, in der Außenpolitik zu sehr wirtschaftliche Überlegungen in den Vordergrund zu stellen. Man habe etwa die Menschen in Hongkong im Regen stehen lassen, sagte sie, und kritisierte das EU-China-Investitionsabkommen. Die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 dürfe nicht zu Ende gebaut werden. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin wolle mit dem Projekt die Ukraine destabilisieren.

Laschet forderte sowohl gegenüber Russland als auch China einen doppelten Ansatz von Härte und Dialog. Er verwies darauf, dass der damalige Kanzler Willy Brandt (SPD) die Ostpolitik kurz nach der sowjetischen Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings begonnen habe. Scholz wiederum warnte: »Wir sollten nur nicht diese größenwahnsinnige Illusion rhetorisch aufbauen, als ob ein Beschluss des Deutschen Bundestages dazu führt, dass sich in China alles am nächsten Tag ändert.« (Reuters/AFP/dpa/jW)