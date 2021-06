Nachschlag: 007 als Hochstapler

2001 Columbia Pictures Industries, Inc/ZDF Der Mythos vom britischen Agententum vom genialen Le Carré ironisch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: »Der Schneider von Panama«

Oh, wie schön ist Panama … für zwielichtige Gestalten. Eine solche ist der britische MI6-Spion Andrew Osnard in der Verfilmung des Romans von John le Carré. Wegen Affären und Schulden wird Andrew – klug besetzt mit dem ehemaligen James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan – in das mittelamerikanische Land strafversetzt. Dort trifft er den (Auf-)Schneider Harry Pendel, der ihn in die politische High Society einführt. Aus Langeweile, Geltungssucht und Geldgier fangen die beiden an, Gerüchte zu erfinden: Die Regierung wolle den Panamakanal an eine ausländische Macht verkaufen, dagegen formiere sich eine »stille Opposition«. Die putschgeile CIA beißt sofort an und buttert Millionen in den imaginären Widerstand, d. h. in Andrews und Harrys Taschen. Situationskomik, eine herausragende Besetzung und ernste Rückblenden auf die grausame Noriega-Diktatur – der Film ist ein Paradebeispiel für das Genie le Carrés, dem das Spionagemotiv immer dazu diente, politische Zusammenhänge darzustellen. (mp)