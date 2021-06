Mit der neuen Ausstellung »Simson, Diamant, Erika« geben die Kunstsammlungen Chemnitz Einblick in das vielfältige Schaffen des Formgestalters Karl Clauss Dietel. Der 86jährige gilt

als bedeutendster Produktgestalter der DDR und wurde 2014 für sein Lebenswerk mit dem Designpreis der BRD ausgezeichnet. Zu sehen sind Skizzen, Modelle aus Gips, Holz oder Schaumstoff, Fotografien und auch fertige Serienprodukte. Dazu zählen etwa das bis heute beliebte Moped Simson »S50«, das Radio »RK5« samt Kugellautsprechern sowie Schreibmaschinen der Marke Erika. Dietel prägte in den frühen 80er Jahren für das Selbstverständnis seiner Arbeit die Formel »Die fünf großen L«, die das ideale Designobjekt beschreibt: Langlebig, leicht, lütt, lebensfreundlich und leise sollte es sein. Die Schau wird am Samstag abend eröffnet und ist bis 3. Oktober zu sehen. (dpa/jW)