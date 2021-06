Trümmer auf Trümmer

Auftragsarbeit für das Jüdische Museum Berlin Verstörende Erinnerungen: Malka Germania auf Gleisen

Eine Person in weißem Leinengewand mit Kapuze reitet auf einem Esel durch das heutige Berlin, schreitet durch die Straßen und beobachtet still das Geschehen. Androgyn, mit kurzem, blondem Haar wirkt sie zwar ästhetisch attraktiv, erinnert aber auch an die faschistische Vorstellung von perfekter arischer Physiognomie. Unnahbar und befremdend wirkt diese als »Malka« – hebräisch für Königin – und »Germania« titulierte Figur aus Yael Bartanas neuestem Werk, einer 43 Minuten langen Dreikanal-Video-Audio-Installation. Diese war vom Jüdischen Museum bei der israelischen Künstlerin in Auftrag gegeben worden, die in Berlin und Amsterdam lebt.

Malka Germania erinnert mit ihrem Esel an Jesu Ankunft in Jerusalem und das damit verbundende eschatologische Motiv der Heilung und Erlösung durch den »König der Juden«. Die Assoziation wird zugleich konterkariert: Mit »Germania« zitiert Bartana Hitlers megalomane Vision vom Großreich Deutschland. »Redemption Now« (Erlösung jetzt) ist nicht nur der Titel dieser Installation, sondern der ganzen Werkschau der Künstlerin, die das Jüdische Museum Berlin ausrichtet. Gekonnt spielt Bartana in den Bildern und Szenen mit gegenläufigen Bedeutungen. Manchmal nur beiläufig verwendete, scheinbar harmlose visuelle Codes rufen unbehagliche Erinnerungen hervor. Da fliegen Büsten von Goethe und anderen Repräsentanten einer deutschen Nationalkultur samt deren Werke aus Fenstern, Soldaten besetzen das Scheunenviertel, Straßenschilder werden mit hebräischer Schrift überklebt. Sind hier Juden auf Rachefeldzug für die Reichspogromnacht und die an ihnen begangenen Verbrechen?

Die Kamera nähert sich aus der Vogelperspektive dem Strandbad Wannsee und schweift tastend über die sich sonnenden und lesenden Menschen in Strandkörben. Ganz beiläufig streift sie zwei Männer, von denen einer ein Buch über den deutsch-israelischen Dialog liest. Nach einem Schwenk nimmt die Kamera einen Trupp laufender junger Männer in kurzen schwarzen Shorts und weißen Unterhemden ins Visier. Erinnerungen an die Körperertüchtigung im Faschismus. Zusammen mit tanzenden Frauen auf einer Waldlichtung rufen beide ­Motive unweigerlich Leni Riefenstahls Olympiafilm ins Gedächtnis. Die Vielschichtigkeit oder Doppelbödigkeit der Szenen, das Aufeinandertreffen von Bildern eines gegenwärtigen Berlin mit den aus der Zeit gefallenen, aber noch in der Erinnerung gespeicherten Motiven und Codes erzeugen eine ambigue Spannung, die Bartana bewusst einsetzt, ohne eine Auflösung zu bieten. Sie zeigt Bilder zähnefletschender Polizeihunde oder eines Trecks von Flüchtenden. Wenn sie am Ende des Films die gigantische Kuppel der von Hitler und Speer konzipierten Volkshalle aus dem Wannsee aufsteigen lässt, ist die Dystopie komplett. Keine Erlösung, nirgends.

Könnte Malka Germania Führerin einer messianischen oder auch faschistischen Bewegung sein? Eher nicht. Sie enthält sich der direkten Agitation, wirkt statt dessen einsam und entrückt. Die auffällig passive und sich aufs Beobachten beschränkende Figur erinnert an Walter Benjamins Deutung von Paul Klees »Angelus Novus« als »Engel der Geschichte«: »Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.«

Beim Betreten der Ausstellung werden die Besucher von einem knatternden 16-mm-Projektor empfangen, der den Film »Entartete Kunst lebt« zeigt. Es ist eine Animation der »Kriegskrüppel« aus Otto Dix’ gleichnamigem und von den Nazis zerstörten Gemälde, dessen Motiv nur als Schwarzweißreproduktion überlebte. Auch hier zeigt Bartana ihre Kunst der vielschichtigen Referenz. Als »entartet« bezeichneten die Nazis ihren Vorstellungen von »gesund« und »arisch« widersprechende Kunst und Menschen. Bartana wendet sie nun auf versehrte Körper als sichtbare Zeichen des von Menschen gemachten Irrsinn des Kriegs an. Sie verbindet damit den nationalistischen Wahn des Ersten Weltkriegs mit dem folgenden Faschismus. Gleichzeitig nimmt sie indirekt bezug auf das allen Anfeindungen und Vernichtungsversuchen trotzende »Das Volk Israel lebt«.

Sehr bekannt wurde Bartana durch das ebenfalls in der Ausstellung repräsentierte »Jewish Renaissance Movement in Poland« (2007–2011). Die fiktive Bewegung rief zur Rückkehr der Juden nach Polen auf. Mitten in Warschau ließ Bartana einen Kibbuz errichten – mit Stacheldraht, Schutzzäunen und Wachtürmen.