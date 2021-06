Staatsschützer gibt sich ahnungslos

Zu Vernehmungen im Lübcke-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtag teilte Hermann Schaus, Obmann der Fraktion Die Linke, am Freitag mit:

Dem Zeugen des Staatsschutzes Kassel scheinen sehr grundsätzliche Informationen sowohl zur rechten Szene im allgemeinen als auch zu Stephan Ernst und seinem Umfeld nicht bekannt gewesen zu sein. Weder die schweren Straftaten oder die rechtsterroristische Orientierung des Stephan Ernst bis 2010, noch Begriffe wie »Anti-Antifa« oder Bedrohungen von Personen waren dem Zeugen präsent. Das überrascht, weil man meinen könnte, der Staatsschutz sei genau dafür zuständig. Über diverse Straftaten sagte der Zeuge aus, diese hätten im Staatsschutz eigentlich vorliegen müssen, seien aber anscheinend vergessen bzw. nicht als politisch eingestuft worden. Trotz zahlloser Bezüge der Kasseler Neonaziszene und des Stephan Ernst zur bundesweit bekannten Szenegröße Thorsten Heise habe Hessen nicht an Maßnahmen gegen diesen teilgenommen – und deshalb auch wenig Informationen dazu gehabt. (…)

Der Deutsche Mieterbund forderte am Freitag eine weitreichende Reform des Mietspiegels:

»Die Pflicht für alle Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern, zukünftig einen Mietspiegel erstellen zu müssen, entspricht einer langjährigen Forderung des Deutschen Mieterbundes. Wir freuen uns sehr, dass unsere Forderung nun Gesetz wird«, erklärt der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, zur abschließenden Beratung des Mietspiegelreformgesetzes im Bundestag. Erkennbare weitere Fortschritte wurden aber leider nicht erzielt. »Wir erwarten, dass die zukünftige Bundesregierung auch unsere weiteren Vorschläge zur Mietspiegelreform aufgreift. Wir fordern u. a. die Einbeziehung sämtlicher Mieten in die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete und die Pflicht zur Mietspiegelerstellung für alle Städte und Gemeinden mit einer gültigen Mietpreisbremsenverordnung, auch wenn sie weniger als 50.000 Einwohner haben«, so Siebenkotten.

Anlässlich der Abstimmung im Bundestag zum Antrag seiner Fraktion »Diskriminierung von Migrantenorganisationen im Vereinsrecht beenden« (Drucksache 19/24689) erklärte André Hahn, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Freitag:

Organisationen von Migrantinnen und Migranten, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, werden im Vereinsrecht in unzulässiger Weise diskriminiert. Sie sind einer Reihe von Auskunfts- und Anmeldepflichten unterworfen, die tief in die Vereinigungsfreiheit der Betroffenen eingreifen. Dieser rein polizeiliche Fokus auf migrantische Vereinigungen muss endlich überwunden werden, denn diese Organisationen sind längst ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen Vereinskultur in unserem Land.

Wenn migrantische Vereine sich politisch betätigen, müssen sie den Ordnungsbehörden auch Namen und Anschriften ihrer Mitglieder mitteilen sowie Herkunft und Verwendung ihrer Mittel darlegen. Solche Informationen werden im Ausländervereinsregister zusammengeführt, woraus sich dann Sicherheitsbehörden und Geheimdienste bedienen können. Diese von Betroffenen zu Recht als diskriminierend empfundene Praxis muss endlich durch entsprechende Änderungen im Vereinsrecht beendet werden.