Enteignung rückt näher

Christoph Soeder/dpa Demonstration der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« am 23. Mai in Berlin

Ein Volksentscheid in Berlin über die Vergesellschaftung von großen Immobilienunternehmen rückt näher. Die Bürgerinitiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« hat dafür in den vergangenen vier Monaten nach eigenen Angaben mehr als 343.000 Unterschriften gesammelt. Angesichts der hohen Zahl gehe sie davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner am Tag der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26. September darüber abstimmen dürfen, teilte sie am Freitag mit.

Die Initiative setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften, also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. Rund 240.000 Wohnungen in der Hauptstadt sollen nach den Vorstellungen der Initiative in den Besitz einer Anstalt des öffentlichen Rechts überführt und gemeinwohlorientiert verwaltet werden. Das Ziel ist, so den weiteren Anstieg der Mieten in Berlin zu stoppen, der in den vergangenen Jahren deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt lag.

Voraussetzung für den Volksentscheid sind rund 175.000 gültige Unterschriften. Das entspricht sieben Prozent der Wahlberechtigten. Wie die Landeswahlleitung am Freitag mitteilte, werden die Unterschriften nun auf Gültigkeit geprüft, das Ergebnis soll innerhalb von 15 Tagen bekanntgegeben werden.

Noch in der Nacht zum Freitag beschloss der Bundestag, größere Städte und Gemeinden künftig zur Erstellung eines Mietspiegels zu verpflichten. Nach Einschätzung von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) soll dadurch die Erstellung von qualifizierten Mietspiegeln erleichtert und deren »Qualität und Transparenz« gesteigert werden. Anders als ursprünglich geplant wurde jedoch der Bindungszeitraum der Mietspiegel nicht verlängert. Mit dem Gesetz werden künftig Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen, der die ortsübliche Vergleichsmiete darstellt.

Doch nicht nur die Mieten steigen in der BRD: Auch die Immobilienpreise nehmen rasant zu, meldete das Statistische Bundesamt am Freitag. Demnach lag der sogenannte Häuserpreisindex im ersten Quartal dieses Jahres 9,4 Prozent über dem Wert des gleichen Vorjahresquartals. Das war die höchste Steigerungsrate seit mehr als zehn Jahren. Besonders deutlich stiegen die Preise bei Wohnungen in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen. (dpa/AFP/jW)