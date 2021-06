Die Seele des Spiels

jW

Mehr als 15 Monate mussten wir »Geisterspiele« über uns ergehen lassen. Und ausgerechnet die von uns allen kritisierte UEFA sorgte nun dafür, dass sich das ändert. Wer hätte das je ernsthaft in Erwägung gezogen? Ich will an dieser Stelle gar nicht darüber diskutieren, ob es in diesen Zeiten angebracht ist, Zuschauer in die Stadien zu lassen. Aber trotzdem: Auch wenn die Stadien nicht voll sind, kann sich niemand von uns der Stimmung im Wembley Stadium, in Kopenhagen oder Budapest entziehen. Klar, wir könnten hier auch über Masken oder Abstände sprechen. Und doch ist es ja so: Wenn wir nicht länger den Mannschaftsbetreuer hören, wie er den Auswechselspielern etwas zuruft, sondern statt dessen Fangesänge, Applaus, Torjubel, muss einem ja das Herz aufgehen.

Auch mir gefällt es überhaupt nicht, wie Stadionbesuche derzeit mit personalisierten Tickets und ähnlichem reglementiert werden. Und wenn verschiedene Fangruppen derzeit ankündigen, das Stadion erst wieder betreten zu wollen, wenn alle Beschränkungen aufgehoben sind, so ist das auch meine Meinung. Gleichwohl sollten wir Fans untereinander so tolerant sein, den Standpunkt der anderen zu akzeptieren. Wer sich den Regularien für einen Stadionbesuch unterwerfen will, soll dies halt tun. Bei dieser Gelegenheit Alarm zu machen, dass man sich sogar vor dem Fernseher endlich mal wieder ein Spiel anschauen mag, wäre auch nicht schlecht.

Vielleicht gewinnt das Spiel so langsam seine Seele zurück. Und die Seele, das sind wir – die Fans.

»Sport frei!« vom Fananwalt.