Ein Herz für die Durstigen

Samstag, 18 Uhr, Wales – Dänemark

Gute vier Jahre ist es her, dass ich ein paar Tage in Belgrad verbrachte. Passend dazu sollte sich Wales mit Serbien im Stadion des Roten Sterns in der Qualifikation für die WM 2016 messen. In der Stadt sammelten sich unzählige Waliser, modisch gekleidet mit grün-gelb-roten Anglerhüten, die fleißig den lokalen Brauereierzeugnissen frönten. Abenteuerlustig schloss ich mich dem feiernden Mob an. Ich stellte mich an den Rand des Gästesektors und beobachtete das Treiben. Euphorisiert von der EM-Teilnahme ein Jahr zuvor, erhofften sich die Waliser ein weiteres Wunder, sie sangen in der sternenklaren Nacht. Das gefiel mir, sehr spontan waren die Chants. Als ein Bengalo den Abendhimmel erhellte, sangen sie: »What the fucking hell is that?« Zu einem meiner schlimmsten Ohrwürmer wurde allerdings ein anderer Hit: »Don’t take me home (…), I wanna stay here and drink all your beer«, flehten sie den Fußballgott an. Dieses Mal wird er sie erhören und den Walisern noch eine weitere Reise schenken.

Maurice Lötzsch

Wales – Dänemark 2:0

Die Produktion von Keuschheitsheftchen hat in Dänemark eine lange Tradition. Dänemarks Bevölkerung hält an ihr fest und ist froh. Insgesamt liegt Dänemark schon eine geraume Zeit im Trend der Forschungsinstitute und tut sich nicht schwer. Licht und bunt schludert das Leben in Dänemark vor sich hin, und die Paprikaschoten in den Supermärkten Dänemarks sind ganz aktuell gekühlt.

Dänemarks Straßen beherbergen viele seltene Insekten, die über von Dänemarks Bodengesetzgeber anerkannte Manieren verfügen. In Dänemarks Bootslaboratorien wird neun Stunden am Tag über atonale Bildhauerei diskutiert. Nachts schlafen die Einwohner Dänemarks sehr gut.

Dänemarks Zugführer gewinnen auf internationalen Messen regelmäßig Goldmedaillen. In Dänemarks Fernsehen sagen die Moderatoren grundsätzlich nichts, weil Dänemarks Fernsehmoderatoren etwas von ihrem Beruf verstehen. Dänemarks Schuhindustrie macht Reibach. Auch gibt es in Dänemark Städte. Folglich: 1:3

Jürgen Roth

Wales – Dänemark: 1:3

Samstag, 21 Uhr, Italien – Österreich

An niemandem lädt der deutsche Heinz so gerne seine Ressentiments ab wie an den Italienern. Damals, als zwei gezielte Nadelstiche von Fabio Grosso und Alessandro Del Piero die Blase des »deutschen Sommermärchens« platzen ließen, schworen Millionen Bundestrainer, nie wieder Pizza zu essen. Als Teil der »Generation 2006« ging es mir genauso. Mittlerweile ist es mir egal, gewinnen soll der Sport. Und im Idealfall nicht Jogis Jungs, das erspart Verkehrsstörungen von und mit hupenden Teutonen. Bei mir ist die Squadra Azzurra rehabiliert. Die italienische Mannschaft avanciert zum Favoriten, und ihre Reise wird noch nicht enden. Ich glaube, uns bleiben die Anhänger aus dem Mutterland der Ultras noch ein wenig länger im Turnier erhalten. Auch wenn sie um einiges zahmer sind als die Stadionrebellen Ende der 80er. Zumindest habe ich noch niemanden mit Sturmhaube und schwingendem Gürtel gesehen. Avanti!

Maurice Lötzsch

Italien – Österreich 3:0

Schade um den Geheimfavoriten, denn er trifft leider schon im Achtelfinale nicht auf Kroatien oder Schweden, was für die Ösis machbar gewesen wäre, sondern auf Italien. Italien, das ohne Superstar mit Riesenego, dafür eben mit taktisch geschulter mannschaftlicher Geschlossenheit auftrumpft. 7:0 Tore in der Vorrunde, über 1.000 Minuten ohne Gegentor, ungeschlagen seit irgendwann weit vor Corona, letzte Niederlage gegen die kleine Alpenrepublik im Jahr 1960. Österreich dagegen hat viele gute Bundesligaspieler, darunter Holzfäller Hinteregger und Schlagerstar Xaver, dazu »Bösi-Ösi« (Bild) Arnautovic, ebenfalls eine gute Taktung und ein kompaktes Auftreten. Doch spielerisch bleibt im Vergleich dann doch einiges im argen. Schaffen die Ösis mit viel Liebe, Hingabe und Standards ein Tor, haben sie eine Chance, sobald es aber 1:0 für Italien steht, marschiert nur noch die Squadra Azzurra. Denn die kann 2021 wieder einmal alles.

René Hamann

Italien – Österreich 3:0

Sonntag, 18 Uhr, Niederlande – Tschechien

Pflichtaufgabe für Oranje. Eine Partie, die an ein skandalumwittertes Match bei der Halb-Heim-EM der Niederländer im Jahr 2000 erinnert, die durch einen mehr als umstrittenen Elfmeter kurz vor Ende der umkämpften Partie für Oranje entschieden wurde, 1:0. Interessanterweise ist die Bilanz der Holländer gegen die Tschechen insgesamt aber immer noch negativ; was daran liegen kann, dass die Tschechen und ihre Vorgängerstaaten lange in wichtigen Partien klar die Nase vorn hatten – wer erinnert sich, dass die CSSR Holland bei der EM 1976 im Halbfinale nach Verlängerung 3:1 geschlagen hat? Wer weiß, dass schon bei der WM 1938 im Achtelfinale die Tschechoslowakei mit 3:0 nach Verlängerung der Sieger war? Diesmal jedoch wird alles anders sein: Oranje braucht keinen Elfmeter, sondern kann spielerisch locker gegen die biederen Tschechen auftrumpfen; sie müssten ihnen »in allen Belangen« klar überlegen sein. Wir freuen uns alle jetzt schon aufs Halbfinale.

René Hamann

Niederlande – Tschechien 3:0

Seit sich die Tschechen ihrer armen Brüder und Schwestern entledigten, hat die »Ceska fotbalova reprezentace«, so heißt die nationale Auswahl Tschechiens im Eigensprech, zwar jedes Mal die EM-Endrunde erreicht, aber nur noch einmal an einer Weltmeisterschaft (2006) teilgenommen, wo nicht mehr als ein Erfolg gegen die Fußballgroßmacht USA heraussprang. War vielleicht keine so gute Idee. Heißt es nicht: Zusammen sind wir stark? Schließlich stand die Tschechoslowakei zweimal im Endspiel einer Fußball-WM und wurde 1976 in Belgrad gar Europameister, weil Rudi Kargus auf der Bank versauerte.

Was sollen wir tun, wir haben nun mal das Fußballgen – Josef Masopust, Antonin Panenka, Zdenek Nehoda … Nur ein Dummkopf könnte sagen, wir seien mit den Niederländern auf Augenhöhe. Die haben schließlich ein WM-Finale mehr verhunzt. 1976 haben wir Oranje, den Vizeweltmeister, im Halbfinale eliminiert und 2004, als wir ins Halbfinale kamen und die nicht, sogar noch nach Nullzwo gegen die Wohnmobilhascher gewonnen. Das schreit geradezu nach Nachahmung!

André Dahlmeyer (nach Diktat verreist)

Niederlande – Tschechien 0:2

Sonntag, 21 Uhr, Belgien – Portugal

Gnaden- und rastlos sucht der Belgier Europa heim, marodiert und brandschatzt, wo immer er aufschlägt, haut alles derart gewissenlos nieder, dass es die schiere Hölle ist, wütet und prügelt herum, bis dem letzten Riechen und Schmecken vergehen, nimmt sich noch die friedfertigsten Völker absolut skrupellos zur Brust – und dies notabene unter dem geradezu widerlichen, ja, möchte ich hinzusetzen: sogar degoutanten Beifall des brutalen diensthabenden Redakteurs Merg (Moskau, zur Zeit allerdings Brunsbüttel).

Dass die Weltgemeinschaft sich das bieten lässt! Dass sie nicht einmal daran denkt, diese diabolische belgische Horde zur Rechenschaft zu ziehen und kaltzustellen (mit rechtlichen Kniffen oder Panzern) – und den diensthabenden Redakteur Merg gleich dazu! Diesen zynischen Menschlichkeitsleugner und Militärpapst! Ein Wahnsinn! Ein Skandal gigantischen Ausmaßes!

Warum verschließen denn alle die Augen davor? Doch die Wahrheit wird sich auf Dauer nicht unterdrücken lassen, und sie ist zuckersüß: 3:1.

Jürgen Roth

Belgien – Portugal: 3:1

Wie fix aus Coca-Cola Wasser werden kann, hat der leibhaftige Fußballgott Cristiano unlängst auf einer Pressekonferenz bewiesen. »Água« hieß die frohe Botschaft des wohl meistgehassten wie verehrtesten Rasendramatikers, indem er eine kleine Flasche vom kostbaren Nass in die Kameras hielt und gleichzeitig leicht angewidert zwei Flaschen Brausebrühe eines der Hauptsponsoren dieser EM außer Sichtweite seines edlen Körpers schob. Ein Zeichen an seine Jünger.

Gute Worte allein werden gegen die »Roten Teufel« aus Belgien nicht fruchten. Taten müssen folgen. Der amtierende Europameister Portugal hat die Todesgruppe mit Müh und Not überlebt. Der ewige Wettbüroweltmeister Belgien ging seinerseits geradezu spielend übers Wasser, ohne sich zu erschöpfen. Weder russischer noch finnischer Wodka oder dänischer Aquavit konnten die Biertrinker schocken. Für die Truppe um Ronaldo, die besser ist als vor fünf Jahren, gilt es nun aus Wasser Vinho Verde zu machen.

Gabriele Damtew

Belgien – Portugal 2:3 (oder umgekehrt, weiß der Teufel!)