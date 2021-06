»Menschen, nicht Ideologie«

Kacper Pempel/Reuters

Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist eine Parade von Schwulen und Lesben durch die Straßen Warschaus gezogen. Tausende Menschen demonstrierten auf diese Weise am Sonnabend für mehr Rechte für Homosexuelle, wie die Agentur PAP berichtete. Wegen der Coronapandemie war die Veranstaltung der LGBT-Gemeinde (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) im vergangenen Jahr ausgefallen.

An dem Marsch nahm auch der Bürgermeister der polnischen Hauptstadt, Rafal Trzaskowski, teil. »Dies ist ein Ort, wo alle lächeln und es keine Aggression gibt«, sagte der Politiker der liberalen Bürgerplattform (PO). Ein Sprecher der Veranstaltung beklagte eine sich verschlechternde Situation für die LGBT-Gemeinde in Polen unter der rechtskonservativen Regierung. Man rücke aber als Gemeinschaft enger zusammen und fühle sich dadurch gestärkt. Die erste Gleichheitsparade (»Parada Rownosci«) in Warschau fand im Jahr 2001 statt. (dpa/jW)