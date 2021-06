Jeremy Selwyn/Pool via Reuters Politik mit der Abrissbirne: Premierminister Boris Johnson vergrault die Arbeiter im Land

Die britische Bauindustrie leidet unter einem Fachkräftemangel, der sich zunehmend zu einer Bedrohung für große Infrastrukturprojekte sowie das von der Regierung vorangetriebene Wohnungsbauprogramm entwickelt. Laut Angaben des »Construction Industry Training Board« (CITB), einer für die Ausbildung neuer Fachkräfte in der Branche zuständigen Körperschaft, wird bis 2025 im Infrastrukturbereich ein Wachstum der Bauindustrie von 5,2 Prozent erwartet. Im privaten Bereich könnte die Bauwirtschaft im selben Zeitraum sogar um 6,7 Prozent wachsen.

Aber nur, wenn die dafür benötigten Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Laut CITB-Angaben vom 9. Juni fehlen jedoch 216.000 Beschäftigte. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat sich mit dem EU-Austritt Großbritanniens das britische Einwanderungsrecht verschärft. EU-Bürgerinnen und Bürger haben auf der Insel nun keine automatische Arbeitserlaubnis mehr. Es gilt ein Punktesystem, durch das sogenannte hochqualifizierte Tätigkeiten bevorzugt werden. Die Berufe der Baubranche zählen nicht dazu. Auch müssen Einwanderer nachweisen, dass sie mindestens 25.000 Pfund Sterling (etwa 29.100 Euro) pro Jahr verdienen. In der deregulierten britischen Baubranche liegen die Löhne meistens deutlich darunter.

Laut Angaben der britischen Statistikbehörde ONS sind zwischen 2019 und 2020 fast 200.000 EU-Angehörige aus Großbritannien ausgereist und nicht zurückgekommen. In der Bauwirtschaft gehen trotz Boom die Beschäftigtenzahlen schon seit Jahren zurück. Von 2017 bis Ende 2020 seien diese von 2,3 Millionen Beschäftigten auf 2,1 Millionen gesunken. 42 Prozent der ausgeschiedenen Arbeitskräfte stammen laut dem ONS aus EU-Ländern. In London sind es sogar 54 Prozent. Zusätzlich befeuert wird das Problem dadurch, dass in den kommenden zehn bis 15 Jahren 500.000 Bauarbeiter in Rente gehen werden.

Die großen britischen Baukonzerne setzen deshalb ihre Verbände und Lobbyorganisationen in Marsch, um bei der Regierung eine Aufweichung der neuen Einwanderungsregeln zu erwirken. Es brauche einen »nuancierten« Ansatz bei der Einwanderung, fordert zum Beispiel der Branchenverband Build UK, in dem die größten Baukonzerne sowie 11.500 kleine und mittelständische Betriebe organisiert sind. Am 14. Juni veröffentlichte die Financial Times die Reaktion aus dem Innenministerium. Ein Sprecher sagte dem Blatt: »Unser neues punktebasiertes Einwanderungssystem macht klar, dass Arbeitgeber ihren Fokus auf Investitionen in einheimische Arbeitnehmer richten sollten, insbesondere in jene, die neue Arbeit finden müssen, anstatt auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen zu sein.«

Genau dies möchte die Bauindustrie aber vermeiden. Im Gegenteil versuchte sie in den vergangenen Wochen Ausbildungsstandards zu senken, um unterqualifiziertes Personal für Facharbeitertätigkeiten einsetzen zu können. An dieser Frage entzündete sich ausgehend von der Großbaustelle des geplanten neuen Atomreaktors Hinkley Point C eine von in gewerkschaftlichen Basiskomitees organisierten Elektrikern geführte Streikwelle, die im ganzen Land Baustellen großer Firmen über Tage stillegte. Die Baukonzerne, die hier vorgeprescht sind, haben inzwischen klein beigegeben. In einer schriftlichen Stellungnahme sagen sie, ihre Dequalifizierungsmaßnahme sei nun »permanent« beendet. Außerdem bekennen sie sich zur Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften in der Baubranche.

Die meisten britischen Bauarbeiter sind in der großen Industriegewerkschaft Unite organisiert. Diese hat inzwischen einen eigenen Forderungskatalog aufgestellt, um dem Arbeitskräftemangel in der Baubranche zu begegnen. Dieser könne nur beseitigt werden, wenn die Arbeits- und Anstellungsbedingungen verbessert werden, so die Gewerkschaft in einer Stellungnahme vom 9. Juni. Viele Bauarbeiter seien fälschlicherweise als Selbständige eingestuft, was zu mangelnder Arbeitsplatzsicherheit und schlechten Karrierechancen führe. Der Mangel an unbefristeten, sicheren Jobs habe desaströse Auswirkung auf den Ausbildungssektor. Aufgrund der miesen Bedingungen hätten junge Menschen schlicht kein Interesse an den Bauberufen. Das müsse sich »radikal ändern«, so die Gewerkschaft.