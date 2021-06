Benoit Tessier/POOL Reuters/dpa Enthüllung eines Modells des zukünftigen europäischen Kampfjets im Rahmen der 53. Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung

Das Netzwerk Friedenskooperative kritisierte am Donnerstag die Entscheidung des Haushaltsausschusses im Bundestag, dem Antrag zur Finanzierung für die nächste Entwicklungsphase des Future Combat Air Systems (FCAS) stattzugeben:

Die Zustimmung zu FCAS sieht das Netzwerk Friedenskooperative als grundlegend falsch an, heizt es doch die Aufrüstungsspirale in der KI-Kriegführung weiter an und bindet Milliarden Euro, die in zivilen Bereichen besser aufgehoben wären. »Das Ja zu FCAS ist ein fatales Signal für die weltweiten Abrüstungsbestrebungen. Wir sind besonders von der SPD enttäuscht, die hier eine Chance vertan hat, sich klar zu positionieren, und eine Neuausrichtung hin zu friedenspolitischen Werten verpasst hat«, erklärt Philipp Ingenleuf, Geschäftsführer des Netzwerk Friedenskooperative. »Milliarden für Rüstung auszugeben, insbesondere für intransparente und überteuerte Projekte wie FCAS, ist in Zeiten von Corona und Klimawandel unverantwortlich. Das Geld wird dringend in zivilen Bereichen benötigt. Darüber hinaus heizt FCAS die Aufrüstungsspirale in der KI-Kriegführung weiter an. Ein Nein zu FCAS wäre ein Ja zu einer besseren und friedlicheren Welt gewesen.«

In den letzten Wochen und Monaten hatte die Friedensbewegung mit verschiedenen Aktivitäten gefordert, das Rüstungsprojekt FCAS nicht zu finanzieren und einzustellen. So haben beispielsweise Menschen aus ihren Wahlkreisen über die Aktionsplattform www.lobbying4peace.de beinahe 4.000 Postkarten an Abgeordnete geschickt sowie mehrere hundert Mails an die Obleute des Haushaltsausschusses mit dem Ziel, sie davon zu überzeugen, sich gegen das Rüstungsprojekt zu stellen. (…)

Zur Debatte im Innenausschuss des Hessischen Landtags über weitere Hintergründe im SEK-Skandal erklärte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, am Donnerstag:

Wieder einmal fragt nur die Opposition, wieder einmal findet man ein Fass ohne Boden im aktuellen Polizeiskandal. Nun sind 50 (statt 49) Polizeibeamte betroffen, darunter acht (statt bisher drei) Führungskräfte. Zudem musste der Innenminister bei unserem Berichtsantrag einräumen, dass die polizeilichen Chatgruppen nicht nur neonazistisch-rassistische Inhalte enthielten, sondern auch Darstellungen von Kindesmissbrauch und Sexismus in einer Chatgruppe mit 16 Mitgliedern geteilt wurden. Das ist im Zusammenhang mit dem Ursprungsverfahren über Besitz, Erwerb und Verbreitung von Kinderpornographie gegen einen SEK-Beamten besonders beklemmend. Wir haben nun wiederholt angemahnt, dass auch zu diesem Verfahren endlich unsere Fragen beantwortet werden. Zudem scheint einer der von den Vorwürfen betroffenen Beamten im Umfeld der NSU-2.0-Ermittlungen über einen längeren Zeitraum beteiligt gewesen zu sein.

Es bleibt erschütternd, wie sich der Innenminister und »Schwarz-Grün« im neuesten Skandalsumpf verhielten, nämlich mit Abwiegeln, Salamitaktik und Schweigen im seit Jahren von Skandalen erschütterten Innenressort. Die CDU pöbelt gegen die Opposition, und die Grünen schweigen sich durch eine fast dreistündige Sitzung zum Polizeiskandal. (…) Wir haben etliche weitere Fragen, erwarten Konsequenzen und halten Innenminister Beuth für die größtmögliche Fehlbesetzung und die Spitze des Polizeiproblems in Hessen. (…)