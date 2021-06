imago images/Martin Wagner Rund um die Uhr: Die häusliche Pflege von Senioren übernehmen oft schlecht bezahlte Pflegekräfte aus Osteuropa

Sie arbeiten vereinzelt, sind in der Regel nicht organisiert und tauchen in der Diskussion um gute Arbeitsbedingungen in der Pflege kaum auf: Pflegerinnen, die Senioren 24 Stunden am Tag zu Hause betreuen. Dem DGB zufolge arbeiten sie in deutschen Haushalten zu Hunderttausenden. Am Donnerstag fällte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt dazu ein Grundsatzurteil. Demnach haben nach Deutschland vermittelte ausländische Pflege- und Haushaltshilfen Anspruch auf Mindestlohn. Auch für die Bereitschaftszeiten, in denen die meist aus Osteuropa stammenden Frauen Betreuung auf Abruf leisteten.

Geklagt hatte eine bulgarische Betreuerin gegen ihren »Arbeitgeber«, eine in Bulgarien ansässige Gesellschaft. Sie forderte eine Nachzahlung von ausstehenden Löhnen für sieben Monate im Jahr 2015. In dieser Zeit betreute sie eine über 90jährige Frau in einer Seniorenwohnanlage in Berlin. Sie selbst wohnte ebenfalls dort. Ihr Arbeitsvertrag sah eine Arbeitszeit von sechs Stunden täglich und 30 Stunden wöchentlich vor. Im Dienstleistungsvertrag, der für die Seniorin abgeschlossen wurde, war allerdings eine 24-Stunden-Betreuung und -pflege angedacht.

Laut dem DGB und der Gewerkschaft Verdi, die sie in dem Verfahren unterstützten, habe sie 950 Euro netto pro Monat erhalten. Die Klägerin, in Veröffentlichungen des DGB-Projekt »Faire Mobilität« wird sie »Frau Alekseva« genannt, forderte für die sieben Monate die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von insgesamt 42.636 Euro abzüglich der gezahlten 6.680 Euro. Denn Frau Alekseva stand rund um die Uhr zur Verfügung. Um im Notfall helfen zu können, musste sie ihre Zimmertür auch nachts offen lassen, heißt es laut »Faire Mobilität«. Die Firma hatte das in Abrede gestellt: »Selbst wenn die Klägerin aber weitergehende Dienste als arbeitsvertraglich vereinbart geleistet haben sollte«, sei dies nicht »mit Kenntnis und Zustimmung« des Unternehmens erfolgt, heißt es in einer Mitteilung des Bundesarbeitsgerichts zur Verhandlung.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hatte der Klägerin in erster Instanz weitgehend recht gegeben. Eine »24-Stunden-Pflege« sei mit 30 Wochenstunden nicht zu machen. Der Arbeitgeber handele treuwidrig, wenn er verlange, dass sie selbst für die Einhaltung der 30stündigen Wochenarbeitszeit sorge. Die Berliner Richter berechneten eine »vergütungspflichtige Arbeitszeit von kalendertäglich 21 Stunden«, das sind 147 Stunden pro Woche. Hierfür stehe der Frau der deutsche Mindestlohn zu, für die sieben Streitmonate insgesamt 38.377,50 Euro brutto.

Gegen die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts legte die bulgarische Firma Revision ein. Und auch Frau Alekseva. In der Mitteilung des Gerichts hieß es: »Die Klägerin erstrebt mit ihrer Anschlussrevision die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.« Das Bundesarbeitsgericht gab Frau Alekseva nun recht und wies den Fall an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dieses soll die Höhe der Nachzahlung prüfen.

Für die Branche gilt das Urteil als wegweisend. »Das Urteil ist ein Paukenschlag für entsandte Beschäftigte in der häuslichen Altenpflege«, erklärte Anja Piel, DGB-Vorstandmitglied am Donnerstag. Das Urteil schränke die Chance für ausbeuterische Geschäftsmodelle ein, mit denen sich Vermittler bisher zu Lasten der Beschäftigten eine goldene Nase verdienen konnten.

Ein Aspekt allerdings bleibt unberücksichtigt. Beklagt wurde die bulgarische Entsendefirma. Die deutsche Vermittlungsagentur, die »Faire Mobilität« zufolge das Arbeitsverhältnis von Frau Alekseva vermittelt hatte, ist fein raus. Markus Küffel, Geschäftsführer des Vermittlungsdienstleisters »Pflege zu Hause«, bestätigte das im Gespräch mit jW am Donnerstag. Deutsche Vermittler verdienten »nicht schlecht mit« an dem Modell. Anstelle Verantwortung zu übernehmen, wüschen sie ihre Hände in Unschuld. Sein Unternehmen und dessen Partneragenturen würden von dem Urteil nicht beeinflusst, weil sie sich bereits an geltende Gesetze hielten, so Küffel.

»Wenn eine Beschäftigte die Versorgung eines pflegebedürftigen Menschen rund um die Uhr sicherstellen soll, kann es nicht mit legalen Dingen zugehen«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Donnerstag. Pflegebedürftige Menschen und ihre Familien brauchten Alternativen zu dieser illegalen Praxis.