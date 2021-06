Rücktritt der Regierung gefordert

Soe Zeya Tun/REUTERS

Hunderte Demonstranten haben am Donnerstag den Rücktritt der Regierung in Thailand gefordert. »Die Verfassung muss vom Volk kommen«, rief ein Demonstrant über Lautsprecher. Trotz der Restriktionen der Behörden wegen der Coronalage marschierten die Protestierenden zum Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Bangkok. Der Unmut richtet sich gegen die Regierung von Premierminister Prayut Chan-ocha, der 2014 mit einem Staatsstreich die Macht in dem südostasiatischen Land übernommen hatte. (AFP/jW)