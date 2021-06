Bahnstreiks erst ab August

Christoph Soeder/dpa Ziel vor Augen. Im August bleiben die Züge der Deutschen Bahn im Depot

Die Deutsche Bahn wird frühestens am 9. August bestreikt. Das erklärte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Donnerstag. »Unmittelbar danach ist mit Arbeitskämpfen zu rechnen«, sagte der Vorsitzende Claus Weselsky in Berlin.

Vor gut zwei Wochen hatte die Gewerkschaft das Scheitern der Tarifverhandlungen erklärt und Arbeitskampfmaßnahmen ankündigt. Bis zum 9. August soll eine Urabstimmung durchgeführt werden. Mit der langen Frist zieht die GDL ein Thema in den Bundestagswahlkampf, das für sie eine Existenzfrage darstellt. Seit Ende 2020 setzt die Bahn das Tarifeinheitsgesetz um. In jedem der rund 300 Bahnbetriebe wird seitdem bei einer Tarifkollision geprüft, welche Gewerkschaft mehr Mitarbeiter vertritt und folglich den Tarifvertrag verhandeln darf. »Es ist eine lange Zeit zum Nachdenken für die Teppichetage im Bahn-Tower und auch für den Eigentümer«, sagte ­Weselsky. Der Staatskonzern habe auf Geheiß des Bundes den Verkehr während der Coronapandemie durchgehend aufrechterhalten. »Wer die Musik bestellt, wird sie auch bezahlen müssen.«

Die GDL fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Coronaprämie im laufenden Jahr. Wegen der Pandemie will sich die Bahn am »Notlagentarifvertrag« der Flughäfen orientieren, der eine ähnliche Erhöhung um 3,2 Prozent auf einen längeren Zeitraum und spätere Stufenzeitpunkte verteilen würde. Die Bahn will den Vertrag auf 40 Monate strecken. Die GDL kritisierte, dass die Flugzeuge im Gegensatz zu den Zügen standen, habe für die DB wohl keine Rolle gespielt. »Gleichzeitig sollen die Betriebsrenten gekürzt und die Freizeitplanung beeinträchtigt werden. Auf ein verbessertes Angebot wartet die GDL bis heute vergebens.« Weselsky sagte: »Der Arbeitgeber hat bewusst provoziert und null Interesse an einer Einigung. Deshalb ist er auch für die Eskalation und die bevorstehenden Arbeitskampfmaßnahmen verantwortlich.« (dpa/jW)