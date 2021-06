»Wir haben eine Lücke gefüllt«

Kommunisten Kneipe Ein explizit kommunistischer Podcast, der nicht an eine Organisation gebunden ist: »Kommunisten Kneipe«

Es gibt bereits eine Flut an linken Podcasts. Warum ist »Kommunisten Kneipe« dennoch unverzichtbar?

Flo von Dekay: Wir haben erst selbst überlegt, ob es ein weiteres Podcastangebot braucht. Doch ein Format, wie wir es anbieten, gab es bisher noch nicht. Das heißt, ein explizit kommunistischer Podcast, der nicht an eine Organisation gebunden ist und den Anspruch hat, grundlegende Fragen in einer verständlichen, aber nicht flachen Art und Weise zu präsentieren, kombiniert mit Interviews mit interessanten Gästen, hat eine kleine Lücke gefüllt.

Sie beschreiben Ihren Podcast als »digitale Kneipe« – was hat es damit auf sich?

Paddy: Wir haben ja während Corona angefangen. Und mit dem Podcast konnten wir trotzdem unsere beiden Leidenschaften verbinden: den Kommunismus und die Kneipe. Spaß beiseite, durch das digitale Format können wir Menschen aus unterschiedlichen Orten für Gespräche einladen, das ist ein großes Plus. Und die Kneipe deswegen, weil wir nicht zu distanziert, sondern etwas lockerer an Themen herangehen wollen.

»Kommunisten Kneipe« ist im April 2020 gestartet, also mitten in der Pandemie, wie Sie sagen. Ist der Podcast eine Reaktion darauf, oder war das Projekt vorher schon geplant?

Flo von Dekay: Die Idee zum Podcast gab es schon vorher. Aber während der Pandemie dachten wir, dass das nun die einzige Möglichkeit sei, um politisch wirksam zu werden und mit anderen zu interagieren. Insofern war die Pandemie ein Beschleuniger für das Projekt.

Wie hat sich Corona inhaltlich auf den Podcast ausgewirkt?

Paddy: Zunächst wollten wir das Thema Corona nicht in den Vordergrund rücken. Doch in den verschiedenen Episoden, egal, welches Thema besprochen wurde, kamen wir um die Folgen der Pandemie nicht herum. Denn Corona hat die Missstände noch einmal verschärft, sei es die soziale Ungleichheit oder der Abbau von Grundrechten.

Welche Themen behandelt der Podcast?

Flo von Dekay: Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Zum einen behandeln wir typische Grundfragen wie: Gibt es einen friedlichen Weg zur Revolution? Oder: Gibt es noch die Arbeiterklasse? Außerdem wollen wir auch widerständige Geschichte aufzeigen. In diesem Kontext hatten wir beispielsweise schon Esther Bejarano oder Hans Modrow als Gesprächspartner im Podcast. Dann geht es auch manchmal um komplexere Themen wie die Planwirtschaft. Zusammengefasst: Wir versuchen eine Mischung zu finden zwischen spannenden Gästen, Grundfragen und aktuellen Themen.

Während der Pandemie haben Podcasts noch einmal an Beliebtheit zugenommen. Was macht dieses Format so attraktiv?

Paddy: Beim Podcast wird man als Hörer ziemlich direkt angesprochen. Das war gerade in Coronazeiten wichtig, da viele Menschen vereinsamt waren. Das Format ist außerdem stark verbreitet, weil Podcasts technisch relativ einfach zu machen sind. Und auch die Interaktion mit den Hörern funktioniert bei diesem Format sehr gut. Außerdem: Ist das Angebotene gut, kann man ein breites Publikum erreichen.

Wie kommt die »Kommunisten Kneipe« an?

Flo von Dekay: Für unsere bescheidenen Mittel und die begrenzte Zeit, die wir haben, kommt es sehr gut an. Wir bekommen viel positives Feedback. Dabei ist interessant, dass der Podcast auch strömungsübergreifend im linken Spektrum geteilt wird. Deshalb planen wir für die Zukunft auch Streitgespräche zwischen Linken.