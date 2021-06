Zeugen unerwünscht

AdoraPress/M. Golejewski Was stört, muss weg: Medienvertreter werden abgeführt (Berlin, 5.6.2021)

Das Verhältnis von Journalisten und Polizei ist nicht immer frei von Spannungen. Gerade wenn Medien von Versammlungen oder Demonstrationen berichten, greifen die Einsatzkräfte immer wieder in die Pressefreiheit ein: Journalisten sollen sich vom Ort des Geschehens entfernen, das Anfertigen von Aufnahmen wird untersagt, oder die Beamten wollen das Bildmaterial durchsehen und gegebenenfalls löschen.

Erst Anfang Juni berichteten zahlreiche Journalisten, sie seien von der Berliner Polizei sowie der Bundespolizei bei ihrer Arbeit drastisch behindert worden. Bei den Protestaktionen gegen den Weiterbau der Autobahn 100 in Berlin seien zwölf Medienvertreter von der Polizei eingekesselt worden, hatte Renate Gensch, Landesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi Berlin-Brandenburg, mitgeteilt. Die Reporter seien in Gewahrsam genommen worden und hätten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs bekommen. Außerdem seien Platzverweise gegen sie ausgesprochen worden. Einer der Reporter wurde sogar durchsucht.

»Es ist einfach ein Unding, dass unsere Kollegen, die allein schon durch ihr Kameraequipment als Pressevertreter erkennbar und (…) mit dem von der Innenministerkonferenz legitimierten bundeseinheitlichen Presseausweis unterwegs waren, mit solchen Mitteln an der Ausübung ihres Berufs gehindert wurden«, erklärte Gensch. Auch weitere Journalisten seien später von der Polizei noch am Zugang zum Gelände an der Sonnenallee und an der Berichterstattung gehindert worden.

Einer der Betroffenen war Jörg Reichel, Landesgeschäftsführer der DJU. Nach eigenen Angaben war er als Vermittler zwischen Polizei und Presse vor Ort. In einem Interview mit dem Magazin Menschen Machen Medien sagte er, er habe sich vor Ort »frühzeitig an den ranghöchsten Polizisten gewandt, um Absprachen im Interesse ungehinderter Berichterstattung zu treffen«. Doch das habe schnell dazu geführt, dass auch er eingekesselt und in Gewahrsam genommen worden sei.

Nach Angaben von Verdi waren in den Morgenstunden etwa 100 Umweltschützer auf die frei zugängliche Baustelle der A 100 an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln gelangt, wo sie Transparente enthüllten und Sprechchöre anstimmten. »Die Polizei hatte das Gelände nicht abgesperrt, sondern befand sich in einiger Entfernung«, erklärte Gensch. Erst als die Protestierenden auf dem Gelände gewesen seien, seien zunächst die Pressevertreter bedrängt und festgesetzt worden.

Reichel betonte, dass es vor der Demonstration eine Vorbesprechung mit der Polizei gegeben habe, bei der versichert worden sei: »Wenn sich Journalisten ordnungsgemäß mit Presseausweis legitimieren könnten, sei Berichterstattung kein Problem.« Später wollte die Polizei lediglich Kundgebungen und Demonstrationen gemeint haben, aber keine »illegalen« Platzbesetzungen. Die Medienvertreter hätten sich »aktivistisch« verhalten und seien wegen der zeitlichen Nähe »Teil der Versammlung« gewesen, so die Begründung der Polizei für ihr Verhalten.

Bei einer weiteren Aktion der Autobahngegner behinderte die Polizei wieder Journalisten. »Nach Beschwerden der DJU bei der Polizeipressestelle ließ die Polizei 15 Journalisten dort ihre Arbeit tun, weiteren wurde aber der Zugang zur Berichterstattung wiederum verwehrt«, sagte Gensch. Statt dessen mussten die Reporter »in 50, später 150 Meter Entfernung bleiben, konnten keine Nahaufnahmen machen und keine direkten Gespräche führen«, so Reichel.

Für ihn war das Ganze eine Mischung aus fehlendem Überblick, »pressegegnerischer Einstellung« und einer zum Nachteil von Journalisten ausgelegten Rechtsprechung. Damit bei der Berliner Polizei ein Sinneswandel einsetze, müsse politischer Druck erzeugt werden. Presserechtliche Standards müssten für die Zukunft eindeutig geklärt werden.