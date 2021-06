MDR/Boris Missirkov/Georgi Bogdanov Ralleyfahrer John Haugland mit seinem Skoda: »Autos im Sozialismus«

Autos im Sozialismus

Was im Westen wenig bekannt ist: Es gab mehr als nur Trabi und Wartburg. Die Dokumentation rekonstruiert schlaglichtartig die spektakuläre Geschichte sozialistischer Pkw. Protagonisten aus der Sowjetunion, Bulgarien, der CSSR und der DDR erzählen mit Leichtigkeit und Humor von den automobilen Nöten und der oft improvisierten Behebung derselben. Zärtliche Erinnerungen, aufrechte Liebe und wunderliche Anekdoten, gepaart mit einzigartigem Archivmaterial. BG/BRD 2019.

Arte, 21.05 Uhr

Die Meute

Nachdem Gymnasiastinnen einer katholischen Schule gegen die sexualisierte Gewalt eines Lehrers demonstriert hatten, verschwindet deren Anführerin Blanca. Kommissarin Fernández stellt schnell eine Verbindung zu den Protesten her, Blancas Schwester Celeste ermittelt auf eigene Faust. Serie aus Chile, zweiter Teil im Anschluss.

Arte, 22.00 Uhr

Die Sportsfeinde aus Herzogenaurach

Adidas gegen Puma

Rudolf und Adolf Dassler mochten sich nach ihren ersten gemeinsamen Erfolgen im Nazireich nicht mehr und gründeten zwei Stinkeschuhfirmen. Der Film geht nicht zuletzt der Frage nach, ob sich die Brüder, die sich 1948 trennten und die in den 1970er Jahren verstarben, noch einmal wiedergesehen haben. Wie rührselig. Vor dieser Doku gibt es eine Spielfilmaufbereitung. BRD 2016.

RTL, 22.35 Uhr

Menschen hautnah

Ali Can – der Mustermigrant

Ali Can sieht vor sich eine Gesellschaft ohne Rassismus. Der Sozialaktivist mit kurdisch-alevitischen Wurzeln möchte auf Menschen mit Vorurteilen zugehen. Trotz des großen Medienechos seiner Aktionen hat er den Eindruck, dass rassistische Ressentiments in Deutschland immer stärker um sich greifen, so dass ihm seine Arbeit zunehmend ergebnislos scheint. BRD 2021.

WDR, 22.45 Uhr

Schlacht um Midway

Nachdem wir den Kampf der Roten Armee mit so vielen Opfern gewürdigt haben, hier ein Stück über die US-Truppen, die ab 1942 einen Krieg an zwei Fronten führten. Die kaiserliche Marine Japans ist bis 1942 ungeschlagen. Nach der Schlacht im Korallenmeer, die unentschieden ausging, wollen die Japaner die USA nun endgültig vernichten. Doch diese haben den japanischen Verschlüsselungscode geknackt. Mit ­Toshiro Mifune, Henry Fonda, Charlton Heston. USA 1976.

Tele 5, 22.55 Uhr

Der Mord an Walter Lübcke

So sehen Gerichtsreporter den Prozess

Am 2. Juni dieses Jahres jährte sich der Todestag des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zum zweiten Mal. Beim Prozess um den Mord des CDU-Politikers sind Mikrofone und Kameras wie immer untersagt. Augen und Ohren der Öffentlichkeit sind dann Gerichtsreporter. Sie berichten hier. DE 2020.

HR, 23.15 Uhr