Nachschlag: Verkehrte Logik

imago stock&people Steffen Kampeter ist überrascht, dass sich längeres Arbeiten auf die Lebenserwartung niederschlägt

Immer mehr und länger arbeiten: Wenn es um Rentenfinanzierung geht, serviert einem das Kapital jedes Mal denselben Quatsch. So auch am Mittwoch von Steffen Kampeter in persona geschehen. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sagte im DLF-Interview, die Politik solle bezüglich der Rente keine Versprechungen geben. Kampeter warb dafür, kurzfristig am Renteneintrittsalter von 67 Jahren festzuhalten, »mittelfristig« jedoch über ein noch späteres Eintrittsalter nachzudenken. Seine Begründung: »Wenn unsere Lebenserwartung immer weiter steigt, muss unsere Lebensarbeitszeit eigentlich auch steigen.« Doch das, Herr Kampeter, ist eine verkehrte Logik. Denn wenn alle noch länger malochen sollen, wird die Lebenserwartung auch wieder sinken. Von der Gesundheitserwartung – also den durchschnittlich zu erwartenden gesunden Lebensjahren – ganz zu schweigen. Bereits jetzt werden die Menschen in der BRD immer früher krank. (rsch)