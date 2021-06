imago/ZUMA Press

Perverse Umdeutung

Zu jW vom 19./20./21.6.: »Gedenken an Überfall auf die Sowjetunion«

Am 18. Juni sendete der Deutschlandfunk ein Interview mit Marieluise Beck (Bündnis 90/Die Grünen), dessen Stoßrichtung mir überhaupt nicht gefällt, und ich denke, es ist gut, darauf aufbauend eine Breitseite gegen die Grünen als »grün angestrichene CSU« zu starten. Es passiert mir ganz selten, dass ich als Journalist fassungslos bin. Angesichts der Tatsache, dass für einige meiner Familienangehörigen die Befreiung vom Faschismus viel zu spät kam, weil eben der Durchsatz in Auschwitz sehr hoch war oder meine Verwandten infolge der japanischen Besetzung im Shanghaier Ghetto ihren fünfzehnjährigen Sohn verloren, sind für mich die Befreier auch die Soldaten der sowjetischen Roten Armee. Diese haben einen hohen Blutzoll entrichtet für einen Krieg, der ihnen aufgezwungen wurde. Beck ist jedoch der Meinung, dass die Opfer des sowjetischen Volkes weniger wert sind, weil nach Kriegsende dort keine westliche Demokratie eingeführt wurde, sondern die Unterdrückung weiterging. Der absolute Gipfel ist jedoch der Vorwurf, dass durch das Reaktorunglück von Tschernobyl Europa mit radioaktivem Niederschlag übersät wurde. Wer die Kinder aus Tschernobyl kennengelernt hat, der hat sie auch nicht einfach links liegengelassen, weil in der Ukraine seit der Wende ein halbfaschistisches Regime herrscht. Ferner ist nicht zu vergessen, wie die Ukrainer die Wehrmacht als Befreier vom Stalinismus begrüßten, was ihnen dann die Einsatzgruppen der SS gründlich austrieben. Nicht zuletzt war es ein sowjetischer Offizier, dem auch Frau Beck ihr Leben verdankt. Stanislaw Petrow verhinderte 1983 einen tödlichen Gegenschlag mit Nuklearwaffen, weil er das Computerprogramm mit entwickelt hatte und die Daten interpretieren konnte. Man stelle sich vor, es wäre eine Microsoft-Entwicklung gewesen. Diese perverse Form einer manipulativen Umdeutung von Gedenktagen zu miesen eigenen persönlichen Zwecken disqualifiziert diese Partei für jegliche politische Verantwortung. Es handelt sich um einen Haufen irrlichternder Dilettanten. Die Grünen betreiben ein sehr gefährliches Spiel, um rechtsradikale Stimmen einzusammeln. Ihnen muss in den Arm gefallen werden.

Stephan Ebers, Gendringen/Niederlande

Blick auf Gegenwart

Zu jW vom 19./20./21.6.: »Gedenken an ­Überfall auf die Sowjetunion«

Bundespräsident Steinmeier erinnerte im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst an die 27 Millionen Toten, die die UdSSR durch das vom »Dritten Reich« ausgelöste Weltinferno zu verzeichnen hatte (…). Offenbar aber hat die deutsche Politik, insbesondere auch mit dem von der SPD gestellten Außenminister, großen Nachholbedarf in Geschichte, sonst würde sie gegenüber Russland anders aussehen. Auch die Kanzlerin sollte klarstellen, wenn sie ein Dokumentationszentrum zu »Flucht und Vertreibung« mit dem Rattenschwänzchen »Versöhnung« eröffnet, wie sie zu der Rede ihres Bundespräsidenten steht. Steinmeier kritisiert, dass von Deutschland Antisemitismus und Antibolschewismus ausgingen. Allerdings hätte er dabei auch die Gegenwart ansprechen können, wo dem Thema DDR mit ständiger Hetze und Geschichtslügen nebst neuerlicher Forderung des Berliner »SED-Beauftragten«, diese im Schulunterricht stärker zu verbreiten, begegnet wird. Nicht zu vergessen den sogenannten Verfassungsschutz, der beispielsweise die junge Welt entgegen Artikel 5 des Grundgesetzes in ihrer Arbeit existenzgefährdend behindert (…).

E. Rasmus, Berlin

Stalin sei Dank

Zu jW vom 22.6.: »Als der Terror kam«

Seit mehr als 70 Jahren werden wir in der BRD mit bürgerlicher Geschichtsfälschung bombardiert. Die Lügenpropaganda wirft Stalin und Hitler in einen Topf und relativiert damit den Nazifaschismus. Damit wird die faschistische Kultur und Moral in Politik und Wirtschaft lebendig gehalten. (…) Die geschichtliche und politische Wahrheit ist, dass sich die BRD-Bourgeoisie bei Stalin und der Roten Armee bedanken kann, dass sie lebt – würde man nämlich ihrer Meinung folgen, dass Stalin wie Hitler (Vernichtungskrieg) gewesen sei, dann gäbe es heute keine Deutschen mehr; allerdings hat Stalin keinen Vernichtungskrieg gegen die Deutschen geführt. (…) Die Wahrheit ist, dass Stalin das deutsche Volk gerettet hat. Statt sich für die Politik des Überlebens zu bedanken, wird der »alte Plan«, Russland zu erobern, in den Köpfen der BRD-Bourgeoisie weiter lebendig gehalten und weiterhin verfolgt.

Manni Guerth, Onlinekommentar

Teufelskreis durchbrechen

Zu jW vom 19./20./21.6.: »›Das war der Sieg des Friedens über den Krieg‹«

Danke an Sevim Dagdelen für dieses kostbare und bewegende Interview mit einem der letzten Zeitzeugen und Teilnehmer am Verteidigungskrieg der Sowjetunion, David Dushman. Ich denke an meinen Onkel Anton, der im deutschen Russland-Feldzug »nur« ein Bein verloren hatte und diesen »Heimatschuss« dann als Glückstreffer betrachtete, an meinen Vater, der sich zunächst nur einen Bauchschuss einhandelte und danach wegen einer schweren Mittelohrentzündung, wobei er sein Gehör auf diesem Ohr verlor, auch nur froh war, nicht mehr an die Ostfront zu müssen und daher überlebt hatte … Und ich denke an meinen verstorbenen Mann Dirk Brüning, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungszentrums Jülich im Rahmen der Umweltforschung Anfang der 90er das Glück hatte, in freundschaftlicher Atmosphäre mit damals noch »sowjetischen« Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Zu ihren Deutschbrocken gehörten »Nicht schießen!« und »Das Leben ist ein Weg der Verluste«. 1992 konnten sie die Ergebnisse ihrer Arbeit in Odessa zusammentragen und danach gemeinsam feiern. Eigentlich könnte alles doch ganz einfach sein, wenn man sich endlich international auf das wesentliche Ziel einigen könnte: den Erhalt unseres Planeten, um damit das Überleben der Spezies Mensch zu sichern. Ja, mit gemeinsamen Friedensfeiern kämen wir der Auflösung des Teufelskreises von Reaktion und Gegenreaktion viel näher.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg