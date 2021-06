Urteil revidiert

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS »Sanktionen sind ein Verbrechen«: Demonstration am 1. Mai 2021 in Caracas

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Dienstag das Recht Venezuelas bestätigt, die seit 2017 gegen das Land verhängten EU-Wirtschaftssanktionen juristisch anzufechten. Das in Luxemburg ansässige oberste rechtsprechende Organ der Gemeinschaft hob damit eine frühere Entscheidung auf, die Rechtsmittel des südamerikanischen Landes für »unzulässig« erklärt hatte. Die restriktiven EU-Maßnahmen würden insbesondere die wirtschaftlichen Interessen Venezuelas schädigen, und die Behauptung, dass sie für die Nation kein »absolutes Hindernis« für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen darstellten, sei »irrelevant«, begründete der Gerichtshof sein revidiertes Urteil. Deshalb sei die Regierung in Caracas legitimiert, gegen die EU-Sanktionen zu klagen.

Nach gewaltsamen Protesten rechter Oppositioneller gegen die Ergebnisse der Regionalwahlen und die Wahl einer verfassunggebenden Nationalversammlung, die mehr als 100 Tote forderten, hatte der EU-Rat im November 2017 – auf Druck Washingtons – eine Reihe restriktiver Maßnahmen beschlossen, die erst kürzlich bis November dieses Jahres verlängert wurden. Diese sehen insbesondere ein Verbot des Verkaufs oder der Lieferung von militärischer Ausrüstung und damit verbundener Technologie, die zur »inneren Repression« verwendet werden könnte, an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela vor. Ebenso wurde die Erbringung bestimmter technischer, Vermittlungs- oder Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Lieferung solcher Ausrüstungen eingeschränkt.

Zu den Restriktionen gehören darüber hinaus ein Reiseverbot in die EU und das Einfrieren von Vermögenswerten auf EU-Territorium für rund 50 venezolanische Bürger, die offizielle Positionen innehaben und die seitens der EU als »verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen« und »für die Untergrabung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit« bezeichnet wurden. Einen Antrag Venezuelas zur »Nichtigkeitserklärung« dieser Beschränkungen hatte der EuGH am 20. September 2019 zunächst als »unzulässig« abgewiesen, mit der Begründung, dass »die Rechtslage Venezuelas durch die Bestimmungen nicht unmittelbar betroffen« sei. Außerdem sei das südamerikanische Land nicht berechtigt, eine derartige Klage einzureichen, da es kein EU-Mitgliedstaat sei.

In der neuen EuGH-Entscheidung heißt es dagegen, dass »nach ständiger Rechtsprechung eine Nichtigkeitsklage bei allen von den EU-Organen erlassenen Maßnahmen möglich ist, unabhängig von ihrer Art oder Form, sofern sie Rechtswirkungen entfalten sollen«. Venezuela sei eine »juristische Person des Völkerrechts« mit der gleichen »Wahrscheinlichkeit wie jede andere Person oder Einrichtung, dass ihre Rechte oder Interessen durch einen Rechtsakt der Europäischen Union beeinträchtigt werden«. Daher müsse es in der Lage sein, »unter Einhaltung dieser Bedingungen die Nichtigkeitserklärung dieses Rechtsakts zu beantragen«, schrieb das 17köpfige Richtergremium.

Die Entscheidung vom Dienstag stellte fest, dass das Verbot, bestimmte Waren aus der EU zu beziehen, »die gesetzlichen Rechte und Interessen des Klägers direkt berührt«. Der Fall wurde deshalb an das Gericht zurücküberwiesen, um in der Sache erneut verhandelt zu werden. Am Tag der neuen EuGH-Entscheidung hatte Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza bei einem Besuch in Moskau darauf hingewiesen, dass die Sanktionen der USA und der EU Zahl und Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus in seinem Land stark beeinträchtigen würden.