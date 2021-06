Regenbogen statt Veränderung

Stefan Boness/IPON Gemeinsam gegen Diskriminierung: Transaktivisten bei einem »Black Lives Matter«-Protest in Berlin (27.6.2020)

Wäre es nach Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gegangen, wäre das Stadion beim Fußballeuropameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwoch abend in Regenbogenfarben erleuchtet worden. Doch der Antrag wurde vom Europäischen Fußballverband (UEFA) abgelehnt. Der Politiker bezeichnete den Entschluss als »beschämend«. Schnell machte sich Internet Empörung deutschsprachiger Nutzer darüber breit, dass die UEFA sich weigerte, ein Zeichen gegen die queerfeindliche Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu setzen. Doch es gab auch andere Stimmen: Auf Twitter prangerten Nutzer unter dem Hashtag »Heuchler« das inkonsequente Verhalten der Politiker an.

Schon im Mai hatte sich die SPD in Regenbogenfarben in Szene gesetzt. Zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie positionierten sich die Sozialdemokraten auf Instagram klar gegen das »Transsexuellengesetz« (TSG). Nur zwei Tage später stimmten sie am 19. Mai im Bundestag gegen den von der Partei Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf zur »Aufhebung des Transsexuellengesetzes und Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes« und den inhaltlich ähnlichen FDP-Entwurf für ein »Gesetz zur Selbstbestimmung über die Geschlechtsidentität«.

Jetzt, im Pride-Monat, scheinen sich alle einig zu sein: Es ist wichtig ein Zeichen gegen queerfeindliche Politik zu setzen – zumindest so lange, wie andere Ländern damit getadelt werden können. Blickt man dagegen zurück auf die Debatte um das »Selbstbestimmungsgesetz« (SBG), wurden die Gesetzesvorschläge allgemein als Projektionsfläche für transfeindliche Rhetorik genutzt. So warnte die FAZ am 18. Mai, mit dem Entwurf würden »Kinder zum Experimentierfeld der Pharmaindustrie und ideologischer Interessen«. Der Artikel fand großen Anklang: Sowohl CDU als auch AfD zitierten ihn im Bundestag.

Mit dem Entwürfen auseinandergesetzt haben sich dabei scheinbar weder die Parteianhänger, noch der Autor des FAZ-Artikels selbst. Denn das Mindestalter für die physische Transition wird von fachärztlichen Leitlinien geregelt. Festgelegt ist dieses bereits jetzt auf 18 Jahre für geschlechtsangleichende Operationen bzw. auf 14 Jahre für Hormonbehandlungen. Die Gesetzentwürfe ändern daran nichts. Tatsächlich sollte eine Namens- und Personenstandsänderung (formelle Änderung der Geschlechtszugehörigkeit) für transgeschlechtliche Personen bürokratiearm und ohne Hürden ermöglicht werden. Gestützt wurde sich dabei auf eine Empfehlung des für Menschenrechte zuständigen Europarats aus dem Jahr 2015. Der Entwurf wurde sowohl von Betroffenen als auch Experten enthusiastisch begrüßt.

Die Süddeutsche Zeitung indes äußerte am 22. Mai die »Befürchtung«, dass von nun an Vorstände Frauenquoten umgehen könnten, »indem sich einfach zwei Männer als Frau eintragen lassen«. Kalle Hümpfner vom »Bundesverband Trans*« sieht darin das Ausspielen zweier gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander. Hümpfner erklärte am Mittwoch gegenüber jW: »Es wird suggeriert, dass der Einsatz für die Rechte von transidenten Personen feministische Gleichstellungspolitik gefährdet. Ich halte die Vorstellung, dass sich Personen über eine Änderung des Geschlechtseintrags Vorteile erschleichen können, für realitätsfremd.«

Denn insbesondere transfeminine Personen seien in allen Lebensbereichen deutlicher Diskriminierung ausgesetzt. »Eine Person, die ihren Geschlechtseintrag ändert, wäre dieser umfassenden Benachteiligung z. B. bei der Jobsuche, am Arbeitsplatz, am Wohnungsmarkt und im Gesundheitssystem ebenfalls ausgesetzt«, so Hümpfner. Eine missbräuchliche Verwendung eines solchen Gesetzes ist in keinem der Länder bekannt, die die Begutachtungspflicht bereits abgeschafft haben, wie in einem vom Bundesfamilienministerium beauftragten Gutachten schon 2017 bestätigt wurde.

Weil ein Fremdouting transidenter Menschen oft zu Ausgrenzung, Benachteiligung und Gewalt führt, hätte das SBG auch vorgesehen, dass vorherige Vornamen ohne Zustimmung der Antragstellenden nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Solch ein »Offenbarungsverbot« existiert bereits im TSG und wäre hier lediglich verschärft worden. Die FAZ jedoch stellte dies als eine »Pflicht zum Beschweigen der Vergangenheit« dar, die man sonst nur aus »autoritären Regimen« kenne. Hümpfner kritisiert diese Darstellung. Es ginge »um den Schutz vor Diskriminierung, was ein demokratisches Grundrecht ist«. Hier Vergleiche zu autoritären Regimen zu ziehen, sei völlig unangemessen.

Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder (CSU), forderte am Dienstag: »Wir müssen uns stark machen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.« Wünschenswert wäre es jedoch, wenn Politiker mit Entscheidungsgewalt sich abseits von reiner Symbolpolitik gegen die Diskriminierung von Menschen jenseits einer heterosexuellen und binärgeschlechtlichen Norm in Deutschland einsetzten. Statt dessen trauern sie einem regenbogenfarbenen Nationalstolz nach und halten an dem Skelett eines weitgehend verfassungswidrigen Gesetzes fest, das seit 40 Jahren die Diskriminierung von transgeschlechtlichen Menschen festigt und fortführt.