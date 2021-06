»Was wir tun müssen? Die Wahrheit sagen«

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Gedenkveranstaltung auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, u. a. mit Andrej Dronow (l.), Russischer Generalkonsul, und Bodo Ramelow (2. v. l., Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen (22.6.2021)

Am 22. Juni 1941 überfiel Nazideutschland die Sowjetunion. Wie wird heute in Russland an diesen Tag vor 80 Jahren gedacht?

Oleg Schein: In der russischen Gesellschaft entsteht etwas Neues. Lange war der 22. Juni ein Tag der Familie, denn aus jeder waren Angehörige an der Front. Viele sind nicht zurückgekommen, und was an persönlichem Besitz zerstört war, musste wiederaufgebaut werden. Jetzt werden individuelle Geschichten wichtig. Gute Freunde von mir, Germanisten aus dem sibirischen Tomsk, riefen vor einigen Jahren die Initiative »Unsterbliches Regiment« ins Leben. An Häusern der Angehörigen von Frontsoldaten sollten Erinnerungsplaketten angebracht werden. Nun ist daraus eine Millionenbewegung geworden: Die Menschen gehen mit Fotografien ihrer Vorfahren an Gedenktagen auf die Straße.

Sie haben am Montag an der Gedenkveranstaltung der Fraktion Die Linke im Bundestag teilgenommen. Was haben Sie den Gästen dort gesagt?

Jelena Drapeko: Dass dies für uns ein sehr wichtiges Datum ist, ein Tag der Erinnerung, an dem das ganze Land stillbleibt und wir unserer Nächsten gedenken. Dieser Tag sollte nicht nur für uns, sondern auch für Deutschland besondere Bedeutung haben. Es ist für uns heute sehr wichtig zu verstehen, wie es dazu kam, dass zwei so ähnliche Völker mit hoher Kultur, mit einer großen Geschichte, mit hervorragenden Geistesschaffenden in solch blutiger Konfrontation einander gegenüberstanden. Wie konnte das geschehen, vor allem mit dem deutschen Volk? 1918 fand hier eine sozialistische Revolution im Kampf für weltweiten Frieden statt. Wie kam es, dass daraus 1939 und 1941 eine Nation wurde, die darauf aus war, andere Völker zu erobern, zu versklaven und zu zerstören? Die ganze Welt denkt darüber nach, was mit den Deutschen passiert ist.

Wir wollen unsere Freunde der Partei Die Linke bitten, dass auch sie das analysieren. Gibt es heute erneut Keime des Faschismus, die zu einem neuen Krieg führen können? Vor allem wir in Russland haben Angst vor einem Krieg, und wir sind daher stark bewaffnet. Wir schnallen den Gürtel enger, weil wir solche Verletzungen erlitten haben und dieser Schmerz seit 80 Jahren nicht vergangen ist. Bei uns erinnert sich jeder daran. Deshalb müssen wir zusammenarbeiten. Wir müssen uns mit den Deutschen verständigen, damit Europa nicht wieder solch ein schreckliches Massaker erlebt.

O. S.: Wir sind sehr froh über die Einladung unserer deutschen Freunde, in denen wir Menschen sehen, die etwa das Werk der »Roten Kapelle« der deutschen Antifaschisten fortsetzen. In Russland gewannen nach 1917 die Kräfte der Revolution, in Deutschland die der Reaktion. Unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, diese im Frühstadium zu stoppen.

Es gab zwei deutsche Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen sehr unterschiedlich an ihn erinnert wurde. Heute sind die Beziehungen zu Russland auf einem Tiefpunkt. Die Bundesregierung gedenkt des 22. Juni offiziell nicht. Statt dessen wird zu diesem Datum in Berlin ein Dokumentationszentrum eröffnet, in dem vor allem der Deutschen gedacht wird, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa umgesiedelt wurden.

J. D.: Wer erinnert sich gern an seine Tragödien? Die deutsche Regierung sollte an den 22. Juni als den größten Fehler Hitlers denken. Russland ist ein Land mit tausendjähriger Geschichte. Es hat gekämpft, ist aber nie verschwunden. Jeder, der dorthin kommt, wird diese Erfahrung machen. Russland ist ein Land, das alles überlebt. Hitlers größter Fehler war, dass er die Ressourcen Russlands unterschätzte und meinte, er könne im »Blitzkrieg« Moskau einnehmen. Napoleon hat Moskau eingenommen, aber dann musste er leise über zugefrorene Straßen zurückkriechen. Das war eine Lektion. Russen haben umgekehrt Berlin schon im 18. Jahrhundert eingenommen, aber wir gehen immer wieder zurück. Russen bleiben nie, sie gehen wieder nach Hause. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg.

Was müssen wir tun, damit sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland verbessern?

J. D.: Einfach die Wahrheit sagen.