USA kapern ausländische Webseiten

Reuters Die Meldung »Diese Webseite wurde beschlagnahmt« erschien am Dienstag beim Aufrufen unter anderem des Internetauftritts von Al-Alam TV

Die US-Regierung hat am Dienstag mindestens 36 ausländische Websites aus dem Internet geworfen. Das meldete am späten Abend unter anderem die Nachrichtenagentur AFP. Wer auf diese Seiten zugreifen will, sieht nur noch die Überschrift »Diese Webseite wurde beschlagnahmt«, einen kurzen, unverständlichen juristischen Text und darunter die Siegel der Bundespolizei FBI und des US-Handelsministeriums.

Die Pressestelle des US-Justizministeriums hat zu dem Vorgang eine Erklärung veröffentlicht. Demnach seien 33 der gesperrten Seiten der iranischen Rundfunk- und Fernsehvereinigung (IRTVU) zuzuordnen, die übrigen drei einer schiitischen Miliz im Irak namens Kataib Hisbollah. Unter den gekaperten iranischen Websites ist die des englischsprachigen Auslandssenders Press TV, einer Abteilung der staatlichen Rundfunkgesellschaft IRIB.

Medienberichten zufolge sind nicht nur die Webseiten der irakischen Miliz gesperrt, sondern auch die Internetauftritte des jemenitischen Senders Al-Masirah der Ansarollah, des Oppositionssenders Lualua TV in Bahrain und mehrerer palästinensischer Sender. Betroffen sind ausschließlich Domänen, die im Besitz von US-Firmen sind. Alle Seiten sind inzwischen unter anderen Adressen wieder erreichbar.

Nach demselben Muster hatte das US-Justizministerium am 7. Oktober vorigen Jahres 92 Domänennamen »beschlagnahmt«, hinter denen sich angeblich das »Korps der iranischen Revolutionsgarden« (IRGC) verbarg. In den offiziellen Begründungen steht schematisch, dass die betroffenen Seiten »iranische Propaganda« betreiben würden, »um die Innen- und Außenpolitik der USA zu beeinflussen«. Zudem seien sie Teil einer »weltweiten Desinformationskampagne Irans«.

Während das US-Justizministerium lobend die Mitwirkung von Google, Facebook und Twitter bei den Ermittlungen des FBI hervorhob, kritisierte der Bürochef des iranischen Präsidenten Hassan Rohani, Mahmud Waesi, am Mittwoch, dass die Maßnahmen »nicht konstruktiv« für die in Wien stattfindenden Gespräche über die Wiederherstellung des 2015 vereinbarten Atomabkommens seien.