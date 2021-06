Eugene Hoshiko/AP/dpa Hat »sichere und geschützte Spiele« versprochen: Japans Premierminister Yoshihide Suga während einer Liveübertragung im Fernsehen (Tokio, 17.6.2021)

Im Streit um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio, die in einem Monat beginnen sollen, haben sich die Fronten verhärtet. Die Gegner bezichtigen Japans Premierminister Yoshihide Suga, er sei bereit, für sein politisches Überleben Menschenleben zu riskieren. Durch die Einreise der rund 90.000 Athleten, Offiziellen und Journalisten, die aus dem Ausland erwartet werden, würden Virusvarianten aus der ganzen Welt nach Tokio gelangen. Außerdem wurden die 41 olympischen Sportstätten für das einheimische Publikum geöffnet – bis jeweils 10.000 Zuschauer dürfen vor Ort mitfiebern. Suga gehe es nicht darum, so der Tenor weiter, ein Zeichen für den Frieden zu setzen oder den Beweis zu erbringen, die Weltgemeinschaft habe das Virus besiegt, wie er gerne behauptet. Vielmehr gehe es ihm lediglich darum, durch erfolgreiche Spiele seine Popularitätswerte zu verbessern, um sich bei den im September ­abzuhaltenden Wahlen zum Vorsitz der liberaldemokratischen Regierungspartei (LDP) in eine günstige Ausgangslage zu bringen. Stellvertretend für viele nannte Hiroshi Mikitani, Chef des japanischen Onlineriesen Rakuten, die Olympischen Spiele eine »Selbstmordmission«.

Trotz dieser Anschuldigungen scheint sich die Befürworterseite ihrer Sache sicher zu sein. John Dowling Coates etwa, Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees, machte Mitte Mai die provokative Äußerung, die Veranstaltung werde auch unter Notstand stattfinden. Und Suga soll im Vertrautenkreis gesagt haben, er sei für den »Kampf« um die Spiele bereit. Beim G7-Gipfel Mitte Juni in England hat er denn auch selbstbewusst das öffentliche Versprechen gegeben, »sichere und geschützte Spiele« abzuhalten.

Am Sonntag wurde der Notstand für Tokio und acht weitere Präfekturen aufgehoben – eine eigenwillige Demonstration der Regierung, dass sich das Land im Olympiamodus befinde. Eine Absage wird immer unwahrscheinlicher, zumal die Protestbewegung es trotz der Antiolympiastimmung in der Bevölkerung nicht geschafft hat, sich stärker bemerkbar zu machen. Anders als die Friedensbewegung 2015, als Politiker, Intellektuelle und Vertreter der Zivilgesellschaft zusammenstanden, um gegen die Kriegspolitik von Sugas Vorgänger Shinzo Abe mobil zu machen, bleibt die Antiolympiabewegung zersplittert und von den japanischen Medien wenig beachtet.

Einzig rapide steigende Coronafallzahlen in den kommenden Wochen oder ein Olympiaboykott wichtiger Staaten könnten die Pläne der Organisatoren noch gefährden. Doch das ist wenig wahrscheinlich. Über den Spielen hängt überdies der Schatten von Shinzo Abe. Sie gelten als dessen Vermächtnis. Sugas Basis in der LDP ist zu schwach, als dass er sich gegen den gut vernetzten, übermächtigen Abe stellen könnte – auch wenn er dies wollte. Außerdem dienen die Spiele als Ablenkungsmanöver von einem Skandal, bei dem es um Stimmenkauf in der Präfektur Hiroshima geht. LDP-Größen, unter anderen Abe, sollen laut Gerüchten involviert gewesen sein. Die einzige, der man deshalb eine Absage der Olympischen Spiele zutrauen würde, ist die ehrgeizige Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike.

Diesen Freitag beginnt in der Hauptstadt der Wahlkampf für die Parlamentswahlen – eine ideale Gelegenheit für Koike, sich ins Rampenlicht zu bugsieren und Wahlkampf für die Partei »Tomin First no Kai« zu machen, der sie nahesteht. Ob ihr das jedoch helfen würde, sich für den angestrebten Premierministerposten zu empfehlen, ist fraglich. Ihr Förderer in der LDP jedenfalls, Generalsekretär Toshihiro Nikai, scheint im parteiinternen Machtkampf den kürzeren zu ziehen.