Flämischer Neonazi tot

imago images/Belga Polizei und Armee suchten über Wochen nach dem schwerbewaffneten Berufssoldaten Jürgen Conings in der Provinz Limburg (4.6.2021)

Die fieberhafte Suche nach Jürgen Conings ist zu Ende: Am Sonntag wurde die Leiche des untergetauchten, belgischen Elitesoldaten in einem Waldstück unweit seines Wohnorts Lanklaar nahe der deutschen Grenze gefunden. Die Staatsanwaltschaft gab nach der Obduktion bekannt, dass Conings Selbstmord begangen habe.

Der 46jährige stahl am 18. Mai Waffen aus einer Kaserne. Aufgrund zahlreicher Kontakte in die rechtsnationale Szene führte ihn Belgien seit Februar weit oben auf einer staatlichen Terrorliste. In einem Brief kündigte Conings Mitte Mai an, in den Widerstand gegen die Coronamaßnahmen zu gehen, und drohte damit, einen bekannten belgischen Virologen zu ermorden. Vier Wochen lang durchkämmten Hundertschaften der Polizei und Einheiten der belgischen Armee daraufhin Wälder und Naturschutzgebiete in der Umgebung. Die großangelegte, aber erfolglose Fahndung soll über 650.000 Euro gekostet haben.

Nun fand der Bürgermeister der Nachbargemeinde Maaseik die Leiche. Er hatte bei einer Tour mit dem Mountainbike einen stechenden Verwesungsgeruch wahrgenommen und umgehend die Polizei verständigt. Die Waffe, die Conings benutzt haben soll, um sich selbst zu töten, habe auf seinem Körper gelegen, berichtete die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Dienstag in ihrer Onlineausgabe. In der Nähe der Leiche lag auch eine Maschinenpistole. Wie lange Conings bereits tot in dem Waldstück namens Dilserbos lag, ist unsicher. Die Hitze der vergangenen Tage mache eine genaue Bestimmung sehr schwierig. Die Verwesung der Leiche sei jedenfalls weit fortgeschritten. Die Pathologen gehen von mindestens einer Woche aus, vielleicht aber auch deutlich länger.

Die Nachricht von Conings’ Tod verbreitete sich am Sonntag in der Gegend wie ein Lauffeuer. Vor dem Haus, in dem er mit seiner Lebensgefährtin wohnte, versammelten sich rund 100 Anhänger, darunter einige Mitglieder der extrem rechten Partei Vlaams Belang. Sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an, die um eine gelbe flämische Flagge mit dem schwarzen Löwen herum gruppiert waren. Im Internet hatten in den vergangenen vier Wochen auf dem Messengerdienst Telegram Zehntausende Userinnen und User Conings’ Mut als »flämischen Freiheitskämpfer« gefeiert.

Unter den Anwesenden schießen die Gerüchte ins Kraut. »Ich glaube nicht, dass er sich umgebracht hat. Er ist ermordet worden«, sagte Conings’ Tante am Sonntag gegenüber den anwesenden Medien. Von wem? Natürlich vom Staat, dem die bei der kleinen Gedenkfeier Anwesenden alles zutrauen. In der Telegram-Unterstützergruppe »Wie 1 Mann hinter Jürgen!!« glauben sie nicht einmal, dass Conings tot ist. »Was für einen Dreck haben Politiker, Medien und ›Experten‹ auf diesen Mann geworfen, zu einer Zeit als er bereits gestorben war?!« twitterte der Fraktionschef von Vlaams Belang im flämischen Parlament, Chris Janssens. Der Abgeordnete Philip Dewinter schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter, Conings habe einer »politisch korrekten Agenda« dazu gedient, die »sogenannte Bedrohung« durch die extreme Rechte »künstlich aufzublähen«. Ihr Neffe sei kein Terrorist gewesen, ist sich die Tante sicher. Er habe wohl psychische Probleme gehabt, die von den Erlebnissen herrührten, die er bei seinen zahlreichen Auslandseinsätzen unter anderem im Irak und in Afghanistan gemacht hatte, vermutet sie.

Ein merkwürdiger Zufall nährt die Verschwörungsphantasien: Fast zur selben Zeit wie der Bürgermeister von Maaseik stieß auch ein Jäger auf die Leiche. Während sich der Bürgermeister nur die Koordinaten notierte, aber nicht nachschaute, woher der Gestank kam, ging der Jäger der Sache auf den Grund – und machte mit dem Handy gleich ein paar Fotos von der Leiche und ein kleines Video. »Ich habe den Film gemacht, um ihn der Familie von Jürgen Conings zu zeigen. Ich kenne die Tante«, erklärte er der belgischen Tageszeitung De Standaard. Kurze Zeit später tauchten Fotos der Leiche in der Onlineausgabe und auf dem Youtube-Kanal der deutschen Bild auf. Der Jäger bestreitet, dem Boulevardblatt die Aufnahmen zugespielt zu haben. Die Staatsanwaltschaft der Provinz Limburg wird in der Sache eine Untersuchung gegen den Jäger einleiten.