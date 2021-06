Das war es wert

filmstill/werkgruppe2 »Und was macht ihr, wenn das Geld bis Monatsende nicht reicht?« (Filmszene)

Die Schließung einer Zeche veranlasste Erika Runge dazu, im Jahr 1968 Tonbandprotokolle im Ruhrgebiet aufzuzeichnen. Die Journalistin interviewte Angestellte, Hausfrauen oder Verkäuferinnen. Und ließ sie ausführlich erzählen: über ihre Sorgen und Hoffnungen, über ihr Leben, das so eng mit der Maloche verflochten war. Runges »Bottroper Protokolle« gelten seitdem als Meilenstein der Dokumentarliteratur. Das liegt an der illusionslosen Herangehensweise, mit der sie die Arbeiterklasse selbst zu Wort kommen ließ.

In dieser Tradition steht auch das aktuelle Projekt der »Werkgruppe 2«, bestehend aus der Regisseurin Julia Roesler, der Musikerin und Komponistin Insa Rudolph, der Szenographin Isabel Robson und der Dramaturgin Silke Merzhäuser. Für »Arbeiterinnen« interviewten sie über ein Jahr lang Frauen aus Arbeiterfamilien. Sechs polnische und deutsche Frauen aus drei Generationen erzählten aus ihrem harten Leben und ihren Lohntätigkeiten in den Bereichen Logistik, Autobau oder Reinigung. Das Ergebnis sollte eigentlich bei den Ruhrfestspielen 2020 präsentiert werden. Doch bekanntlich kam die Pandemie dazwischen, weswegen der Theaterfilm während der diesjährigen Festivalausgabe als Stream angeboten wurde.

Anders als in der klassischen Dokumentarliteratur à la Runge hat die »Werkgruppe 2« das Ausgangsmaterial fiktionalisiert. Denn sechs Schauspielerinnen aus Polen und Deutschland spielen die eigentlich Porträtierten (die kurz am Ende des Films zu sehen sind); die Gespräche basieren auf den Rechercheinterviews. Mit diesem Prinzip setzt die Gruppe ein Bonmot des französischen Philosophen Jacques Rancière um, das sie auf ihrer Homepage zitieren: »Das Reale muss fiktionalisiert werden, um gedacht werden zu können.«

Durch dieses dokumentarische Storytelling präsentiert das Regie- und Dramaturgieteam einen Erfahrungshorizont, der von den prekären Bedingungen aller sechs Frauen geprägt ist. Langsam entspinnt sich ein Dialog, in dem sich die Darstellerinnen gegenseitig befragen, etwa die beiden porträtierten Ania und Andrea: Wovon träumst du? Hast du gestreikt? Warst du in einer Gewerkschaft? Während Ania von ihrer Solidarnosc-Zeit berichtet, antwortet Andrea, gefragt auf eine gewerkschaftliche Mitgliedschaft prompt: »Natürlich.« Aber jetzt nicht mehr. Warum? Kurz überlegt sie: »Weiß ich gar nicht. Müsste ich mich mal drum kümmern. Ist eigentlich eine gute Idee.« Obwohl sie bezweifelt, dass die Organisation der Arbeiter heute wie einst möglich sei: »Die Leute kuschen, sie sagen nichts mehr!« Ania dagegen trauert dem sozialistischen Leben in Polen hinterher. Zwar musste man sich für die Lebensmittel lange anstellen, »aber das war es wert«.

»Arbeiterinnen« inszeniert ein nüchternes Herantasten an diese proletarischen Lebensgeschichten, dokumentiert die Erfahrungen, sammelt die Gemeinsamkeiten, um diese Porträts elegant zu arrangieren. Denn alle Frauen, das wird während der knapp 75minütigen Laufzeit deutlich, verstehen sich als Angehörige einer Klasse. Und dies ohne Männer, die allerhöchstens eine Nebenrolle in den Erzählungen spielen.

Denise, die Jüngste der Porträtierten, kämpft sich als alleinerziehende Mutter durch, die ihr niedriges Gehalt aufstocken muss. »Ich weiß nicht, ob ich ein Kind gekriegt hätte, wenn ich gewusst hätte, was in zehn, elf Jahren passiert«, erklärt sie. Ihr Leben sei »nie unbeschwert« verlaufen. Dann fragt sie in die Runde: »Und was macht ihr, wenn das Geld bis Monatsende nicht reicht?«

Klug inszenieren Roesler und Merzhäuser einen Dialog, einen Schulterschluss dieser lohnabhängigen Frauen, die sich – egal ob unter der Herrschaft der rechten Pis-Partei in Polen oder im Hartz-IV-Regime der BRD – in der gleichen gesellschaftlichen Position wiederfinden. Urlaub oder Reisen sind für sie alle kaum denkbar. Es ist ein trostloses, ein illusionsloses Leben. Aber es zeugt von der Stärke dieser Frauen, dass sie es meistern. Und das wissen sie: »Würde ein Reicher für eine Woche mit einem Armen tauschen müssen, er würde nicht klarkommen.«