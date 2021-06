Akte Wirecard geschlossen

Kay Nietfeld/dpa Viele Hände, schnelles Ende. Die Regierung stand Wirecard helfend zur Seite

Fast genau ein Jahr nach Auffliegen des Wirecard-Skandals hat der parlamentarische Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorgelegt. Am Dienstag nahm Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) den Bericht entgegen. Damit haben die monatelangen Ermittlungen ihr vorläufiges Ende erreicht. Allerdings dürfte der Betrug noch für manche Beteiligte ein juristisches Nachspiel haben.

Am Montag hatte der Ausschuss den Abschlussbericht beschlossen. Die Oppositionsparteien FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen hatten Anfang Juni aber schon ein Sondervotum vorgestellt, in dem sie unter anderem ein »kollektives Aufsichtsversagen« staatlicher Stellen beklagen. Sondervoten kommen zum Einsatz, wenn ein Untersuchungsausschuss nicht zu einem einvernehmlichen Bericht gelangt. Entsprechend gab es am Dienstag auch mehrere Pressekonferenzen.

Die Vertreter der Unionsparteien, aber auch der Opposition machten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) weitgehend für den Skandal verantwortlich. Das Finanzministerium habe weggesehen, nicht gehandelt und die Aufklärung erschwert, sagte der Obmann der Unionsfraktion im Ausschuss, Matthias Hauer (CDU). Scholz habe sich als »schweigender Minister« präsentiert, ebenso wie seine Staatssekretäre fadenscheinige Ausreden gebraucht und Akten verspätet geliefert. Die ihm unterstellte Finanzaufsicht Bafin habe sich genauso wie sein Haus »jahrelang in einem Aufsichtstiefschlaf befunden«.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet und soll zuvor jahrelang die Bilanzen gefälscht haben. Im vergangenen Sommer hatte das Unternehmen einräumen müssen, dass 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz aufgeführt sind, nicht auffindbar seien. Die Münchner Staatsanwaltschaft ging daraufhin von einem »gewerbsmäßigen Bandenbetrug« aus.

Der Fall Wirecard wäre in dieser Größenordnung vermeidbar gewesen, erklärte der Obmann der FDP, Florian Toncar. Der Betrug sei nicht so perfekt organisiert gewesen, dass man ihn hätte nur schlecht entdecken können. Auch er sieht die politische Verantwortung beim Bundesfinanzministerium, das für die Finanzaufsicht Bafin und die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU zuständig ist. Beide hätten sich nicht rechtzeitig um Aufklärung bemüht. Gleichzeitig beklagte er, dass es unter heutigen Verantwortungsträgern wohl nicht mehr gängig sei, Fehler einzugestehen – und, wenn nötig, auch zurückzutreten. Das betreffe nicht nur Scholz, sondern auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU), erklärte Toncar.

Fabio De Masi, Obmann der Partei Die Linke, erklärte, die deutschen Aufsichtsbehörden seien nicht fit für das digitale Zeitalter. Die Bafin habe die Aufsicht über Wirecard nicht nur schleifen lassen, sondern das Unternehmen auch noch aktiv schützen wollen. Auch die Commerzbank habe Anfang 2019 den Verdacht der Geldwäsche bei Wirecard der FIU gemeldet, sie habe eine »idiotensichere« Handreichung erstellt, mit der man den Betrug damals schon hätte aufdecken können. Auch die Staatsanwaltschaft habe in dem Zusammenhang eine dubiose Rolle gespielt.

Die SPD-Obleute sehen dagegen ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz als entlastet an. Jens Zimmermann warf den Christdemokraten vor, Wahlkampf zu betreiben. Scholz habe – im Gegensatz zu verantwortlichen CDU-Ministern – sofort gehandelt, sagte Zimmermann. Gemeinsam mit Obfrau Cansel Kiziltepe erklärte er, Scholz trage keine politische Verantwortung für den Skandal. Wirecard habe seit 2015 die Bilanzen gefälscht, aber damals sei Scholz nicht Minister gewesen. Auch die Strukturen im Finanzministerium und seinen Untergliederungen seien in der Zeit seines Amtsvorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) geschaffen worden.

Ein Nachspiel dürfte der Skandal auch noch für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY haben. Diese hatte die Jahresabschlüsse über Jahre hinweg abgesegnet. Den Wirtschaftsprüfern werden eklatante Versäumnisse vorgeworfen. CDU-Obmann Fritz Güntzler sprach in diesem Zusammenhang von fehlenden Nachweisen und laschen Kontrollen.

Ein ehemaliger Bilanzprüfer hat nun auch juristisch verhindern wollen, dass er namentlich im Abschlussbericht erwähnt wird. Das Verwaltungsgericht wollte am Dienstag darüber entscheiden. Für den stellvertretenden Vorsitzenden im Untersuchungsausschuss, Hans Michelbach (CSU), ist das ein Ausdruck der Arroganz, mit der Wirtschaftsvertreter dem Bundestag gegenüberträten. Dabei schließe das Grundgesetz ganz klar aus, dass ein Verwaltungsgericht Einfluss auf einen Untersuchungsausschuss nehmen könne.