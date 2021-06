Stadt Moskau verschärft Coronamaßnahmen

Moskau. Angesichts einer Zunahme von Coronafällen werden in der russischen Hauptstadt Moskau die Beschränkungen verschärft. Vom kommenden Montag an dürfen nur noch Menschen nach einer vollständigen Impfung, mit einem negativen PCR-Test oder nach überstandener Covid-Erkrankung Restaurants und Bars besuchen, schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag in seinem Blog. Kontrolliert werden soll das demnach über einen QR-­Code. Zudem begrenzt Moskau mit sofortiger Wirkung Veranstaltungen auf maximal 500 Menschen. Zuvor waren noch 1.000 erlaubt gewesen. Am Dienstag meldeten die Behörden 6.555 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. (dpa/jW)